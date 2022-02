El ‘nuevo Saprissa’ podría asomarse un poco ante Herediano

Seis fichajes y al menos seis futbolistas jóvenes, procedentes de la U-20 o el Uruguay de Coronado, son las caras del ‘nuevo Saprissa’, el cual espera por fin mostrarse un poco ante Herediano, este viernes a las 5:30 p. m en el Colleya Fonseca, mismo rival y escenario donde los morados perdieron el año pasado la final del Apertura. Ahora el técnico Iñaki Alonso cuenta con una plantilla a la que sí le pudo hacer cambios.

El torneo empezó hace dos fechas, pero el conjunto tibaseño solo tenía tres de las nuevas piezas disponibles, mientras que ahora podrían sumarse los extranjeros Darixon Vuelto y Víctor Medina. Solo contando al hondureño y canalero, el once de la S volverá a ser diferente respecto a las primeras jornadas ante San Carlos y Cartaginés.

Entre esos juegos hubo cuatro cambios en el once titular y las variantes continuarían contra el Team. Tanto en nombres como en funciones. Aún no podrá jugar Kendall Waston, quien estuvo con la Selección Nacional, mientras no se ha tenido un reporte de la salud de Ricardo Blanco. Pero más allá de eso, Iñaki Alonso ya tendrá la posibilidad de utilizar a los foráneos.

Pese a ello, no solo se trata de colocar nuevos nombres y buscar las posiciones que están en juego dentro del once estelar morado, sino también mostrar un avance en el rendimiento. Ese es el mayor reto del estratega, quien asegura que el parón obligado les benefició para trabajar en aspectos futbolísticos y de cohesión de grupo.

“Estamos hablando de doce o 13 incorporaciones entre fichajes y chicos nuevos, eso lógicamente tiene una adaptación y este tiempo hemos tratado de invertir mucho y trabajar mucho y ojalá ese trabajo se traduzca en resultados”, mencionó este jueves.

El español ve un avance en el equipo, algo que espera demostrar sobre la gramilla del Colleya. Respecto a Medina y Vuelto, percibe que están a gusto y con mayor confianza: “Rápidamente identificas cuando un jugador que viene de otro país se está adaptando, le ves si está bien o mal, y la verdad cada vez les veo mejor y seguro que algunos estarán en la lista y podrán ayudarnos”.

En el caso de Ulises Segura, todo indica que deberá esperar por su oportunidad, ya que apenas ha completado algunos entrenamientos y el técnico dejó entrever que aún no está listo. Para cuando finalmente pueda competir, será una carta de muchas posibilidades para el Saprissa, adelantó Alonso.

“El fichaje de Ulises es un perfil de jugador que probablemente no teníamos en el centro del campo, es un futbolista ya con otra experiencia, con otra cultura. Llevamos unos días trabajando juntos y mi sensación es que es un jugador inteligente, que entiende el juego, y eso nos va a ayudar. Tiene polivalencia, puede jugar por dentro, incluso lo ha hecho por fuera, y por la facilidad que le he visto del remate, puede jugar más arriba. Es un jugador que, en el momento que vaya cogiendo ritmo, porque solo le falta el ritmo de entrenamiento con el grupo y luego tener minutos, puede ser muy importante para nosotros”.