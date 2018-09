José encontró, sin saberlo, en el fútbol un desahogo para sobrellevar una enfermedad que él no vive en carne propia pero la sufre igual. Milena Jiménez, madre de este pequeño portero, ya ha pasado por cuatro cirugías y no esconde lo duro que ha sido el proceso, no obstante ver a su chiquitín bajo los tres tubos es como respirar y agarrar impulso.