El niño juntabolas que vio a otros perderse en las drogas es la gran figura de Puntarenas FC

Cada vez que Puntarenas FC juega en la Olla Mágica, Anthony Hernández es uno de los futbolistas más perseguidos por esos niños que quieren ser como él. Le pasa también cuando anda en la calle, haciendo algún mandado.

De cierta forma, él se ve reflejado en esos chiquillos, porque no hace muchos años atrás, él hacía lo mismo.

“La mayor parte de mi niñez la pasé acá (en la cancha de Puerto Redondo de Puntarenas). Aún recuerdo que cuando venía a ver a Puntarenas, cuando estaba en Primera con Yendrick Ruiz y todos esos cracks del fútbol me ponía a rejuntar bolas, porque me apasionaba la verdad y en mi mente solo pasaba que quería ser como ellos, cuando estuviera grande”, relató Anthony Hernández en una entrevista que dio a la Unafut.

A sus 21 años se siente privilegiado, porque aquel sueño de niño se le está cumpliendo. Fue campeón con el Puerto en la Liga de Ascenso. Ya en Primera División es uno de los mejores en el cuadro naranja y convenció a Luis Fernando Suárez de llevarlo al Mundial.

“No ha sido fácil, muchos de mis amigos con los que yo venía a rejuntar bolas se perdieron en las drogas, otros están en las cárceles, otros muertos, pero así es esto. Cada quien toma su camino y lo que Dios le tiene destinado a uno, ya nadie lo puede quitar. Él me tiene aquí y me ha dado la oportunidad”, mencionó.

Anthony Hernández narra su historia

A su mente se vienen muchos episodios de su vida y de inmediato hace una reflexión.

“La verdad el único que me ha ayudado ha sido Dios, porque lo conocí a Él. Conocí lo que es el verdadero amor y así supe que las cosas malas no dejan nada. También mi familia, que siempre me apoyó y me alejó de las malas influencias, porque eso influye mucho. Si usted se junta con gente que nada que ver, se va a perder”.

Y el fútbol le permitió ir conquistando sueños, aunque todavía faltan metas por cumplir.

“Tenía cinco meses de estar en Primera División, después un Mundial y todos los momentos que uno pasa, pero ahora a seguir luchando, porque todavía no soy nadie”.

El día del llamado en la lista final, no sabía ni cómo reaccionar.

“Yo estaba en el microciclo, entrenando y se me acercó (Joel) Campbell y me dijo: ‘Felicidades, ficha’. Y yo me quedé cómo que felicidades, por qué. Sí me lo creía, pero estaba muy duro, venía empezando y todo, pero aún así nunca dejé de creer. Solo me eché a reír, pero una risa como de llorar y cuando llegué a mi casa, mi familia abrazándome y todo”.

Fue un día distinto, especial. Pasaban las horas y no se lo creía. Incluso, le costó conciliar el sueño.

“La Selección es muy unida, tiene buenos líderes, le hablan a uno como si uno ya tuviera mucho tiempo ahí y eso es bueno, porque no se siente acuerpado y todo. Por eso los partidos amistosos los jugué tranquilo, acuerpado y con confianza”.

Fue al Mundial, regresó y sigue en el Puerto.

“Para mí es algo más que un escudo, es un amor la verdad que le tengo a la provincia donde nací y en donde me he hecho mi juventud y donde la seguiré haciendo. Aquí quiero estar, a menos de que salga afuera, ahí si me voy”.

Anthony Hernández sueña con jugar en el extranjero. (Unafut)

Reconoció que hubo opciones de marcharse al extranjero, pero nada concreto.

“Si hubiese sido así, yo llego, lo tomo y me voy, porque es el fútbol europeo, es algo de otro nivel. Pero no me apresuré, porque yo digo que al apresurarse después las cosas salen mal, entonces no me apresuré, dejé que todo vaya con calma. Lo que tiene que llegar va a llegar y lo que no, no”.

Eso denota madurez, pero admitió que también es porque él pide muchos consejos.

“A mí me gusta escuchar, porque yo vengo saliendo del huevo, como se dice, yo soy un joven todavía. Me gusta escuchar y los consejos que me dan los agarro para bien o para mal, pero siempre los agarro”.

Así que se centra en lo suyo, en el día a día.

“Yo juego cada partido como si fuera una final, primero porque no quiero ver que mi equipo esté mal, siempre quiero que esté arriba, peleando por un puesto de clasificación. Y segundo, uno nunca sabe que lo esté viendo alguien. Entonces ahí ya puede dar el salto”.

Y sin darse cuenta, está dejando huella, es un orgullo porteño.

“Cuando salgo a la calle a comprar algo me topo muchos niños y ellos llegan y me abrazan y como que ven a alguien, unos lloran y dicen que desean ser como yo cuando sean grandes. Lo primero que les digo es que busquen de Dios, que sin Él no somos nada en este mundo, que busquen de Dios, que estudien, que se aparten de las malas juntas, que le obedezcan a sus padres, que ese es el proyecto que Dios nos mandó a hacer y sobre todo que tengan disciplina”.

Anthony Hernández viene de una familia de pescadores, aunque él no estuvo tan ligado al oficio.

“Quizás yo no pesqué mucho, pero cuando tuve que hacerlo, tuve que hacerlo, me mandé con mis papás. Pero sí le tengo mucho respeto al mar, por toda mi familia, porque toda mi familia pesca y estoy agradecido con Dios por la familia que me tocó, porque son muy humildes y eso me llena del corazón, de la familia que vengo y agradecido con ellos, porque a pesar de todo, siempre me han brindado el apoyo necesario”.

¿La vida le ha dado una segunda oportunidad, de vivir, de poder hacer lo que le gusta? “Sí, la verdad que sí me ha dado una segunda oportunidad, porque antes sufrí unas cosas ahí, que es como más personal, pero sí me ha dado una segunda oportunidad y por eso decidí dársela a Dios, que Él sea el guía de mi vida y vea por el camino que voy (...). Que sea mi guía hasta donde Él quiera”, respondió.