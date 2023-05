El mundialista sorpresa de Qatar 2022 confiesa que un bache lo mandó al banquillo de Saprissa

Álvaro Zamora acepta que el actual torneo de la Primera División no ha sido el mejor a nivel personal. El futbolista pasó de ser la revelación del Saprissa a convertirse en un futbolista de recambio sobre todo en el cierre del presente campeonato.

Zamora no le huye a la crítica y es claro al confesar que si vivió un bache en el presente campeonato fue por su responsabilidad. El jugador explicó que cerca de la fecha cinco pasó una serie de situaciones personales que no supo manejar y terminaron influyendo en su rendimiento.

“Empecé bien el torneo, con goles y ayudas al equipo, pero sinceramente tuve un bache en el quinto partido y la pasé mal, tuve problemas personales, siento que no tuve la madurez necesaria para afrontar las situaciones. Tengo 21 años y tengo que responsabilizarme de mi vida. Después de ese bache he venido jugando bastante tiempo, ahora me toca aceptar un rol diferente y esperar mi turno. Tengo confianza en mí mismo”, confesó.

El mundialista de Qatar 2022 contó que una de las situaciones que le afectó fue la llegada de ofertas del extranjero, debido a que él se presionó muchísimo por tomar una decisión.

El tema afectó tanto a Zamora que también lo trató con el psicólogo deportivo que tiene el Saprissa.

“Sí, la verdad que sí. Me tomo con mucha responsabilidad tener ofertas, pero no puedo matarme pensando. He sobrepensado mucho la situación, es algo que he hablado con el club, pienso mucho en el pasado, en el futuro... Yo tengo que caminar antes de correr y eso lo tengo claro, solo quiero pensar en el presente. Siento que esa reflexión me ha servido”, analizó.

Álvaro añadió que se encuentra listo para conseguir una estrella más, sin importar si le toca jugar o ir al banquillo.

“La verdad que cada partido y entrenamiento busco ganarme el campo. Tal vez hay compañeros que están mejor en una jornada, otros vienen ahí. El equipo ha cambiado mucho, todo el torneo lo he jugado de titular y ahora tengo que revertir esto que vivo. Cuando estoy en la cancha debo hacerlo bien, pero cuando no, pues apoyar al 100% a mis compañeros”, declaró.

Por último, Zamora alabó el planteamiento de Vladimir Quesada y sin menospreciar el trabajo que hizo Jeaustin Campos, él aceptó que con el actual timonel se siente más cómodo en funcionamiento.

“Con Vladimir me siento mejor, estoy en la posición de extremo, pocas veces me ha usado por dentro... Con Jeaustin quedamos campeones, pero hay más compañía ofensiva cuando se juega 4-3-3 y me gusta encarar, me gusta el uno contra uno y ahí me siento bien, por lo que me gusta más ahora”, finalizó.