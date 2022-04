Alajuelense encuentra premio tempranero a su insistencia contra Guanacasteca

Un inicio intenso y goles

Guanacasteca y Alajuelense se enfrentan hoy en el Estadio Chorotega, en la jornada 14 del Clausura 2022 y el arranque del partido es intenso. El primer gol del juego lo convirtió Freddy Góndola, en el minuto 7 y él también fue el autor del segundo dardo. La Liga está ganando 0-2 en el calor de Guanacaste.

🗣 ¡GOL! ❤️🖤

El panamameño 🇵🇦 Freddy Góndola pone el primero en el Chorotega de Nicoya. #ADG 0 🆚 #LDA 1 pic.twitter.com/KcM5QTBSng — FUTV (@FUTVCR) April 16, 2022

Un error en salida de Alex López en el minuto 2 movió la maquinaria de joven y veloz de los locales, con Anthony Contreras y Nextaly Rodríguez. La Liga también había hecho sus intentos, con un Doryan Rodríguez que esta vez es titular y Carlos Mora que pasa un buen momento.

Pero es que en realidad el control es de los erizos. Y ellos encuentran un premio tempranero a su insistencia con ese gol del extremo panameño.

El extremo panameño Freddy Góndola fue a celebrar su anotación con el técnico de Alajuelense, Albert Rudé. (Prensa Alajuelense)

Bryan Ruiz no está por una razón de peso

Liga Deportiva Alajuelense visita hoy a Guanacasteca, en el Estadio Chorotega y Bryan Ruiz es la gran ausencia en la Liga. El capitán rojinegro no se encuentra entre los once hombres estelares de Albert Rudé y tampoco aparece en la suplencia. ¿Cuál es el motivo para que no esté el mediocampista en este pulso, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2022?

La respuesta la dio el preparador físico de Alajuelense, Juan Carlos Herrera, quien dijo que es una decisión claramente institucional, porque buscaron el mejor momento para que el ‘10′ se sometiera al tratamiento en la espalda que él se efectúa una vez al año.

Bryan Ruiz se sometió el lunes pasado al tratamiento en la espalda que se efectúa cada año. (Rafael Pacheco Granados)

“El tema de Bryan es el tratamiento en la espalda. Él sufre esa parte genética, no me acuerdo si desde los 15 años y conforme han avanzado el tiempo, los años, los entrenamientos y los partidos, el trajín específico de él como tal ha tenido que chinearse vulgarmente hablando, o tratarse médicamente desde que estaba en Inglaterra”, relató Juan Carlos Herrera.

Dijo que Ruiz comenzó dicho tratamiento cuando habló con médicos de allá y continúa practicándoselo hasta la fecha, cada seis meses o cada año, dependiendo del trajín.

“Nosotros creímos que era el mejor momento este, después del trajín de la Selección y no quisimos que inmediatamente llegando de la Selección lo hiciera porque fue una decisión meramente mía en el sentido de que quería un poquito de ritmo de juego de él, los dos o tres partidos que hizo, casi los partidos completos”, destacó Herrera.

Y agregó: “Y ahora abonando el viaje a Guanacaste, el tipo de cancha, el tipo de juego, el tipo de partido, el regreso que va a ser seguramente muy duro para todos. Todo ese tipo de factores, se me puede quedar otro, pero fue lo que pesó en la decisión de Bryan para el tratamiento justamente de esta fecha”.

Herrera admitió que si este sábado se hubiese jugado un partido de semifinal o final, o si el compromiso hubiese sido en el Morera Soto, Ruiz perfectamente habría tenido el visto bueno para ser tomado en cuenta.

“Él entrenó miércoles, jueves y viernes con el equipo con normalidad. Él se realizó el tratamiento el lunes y descansaba un día nada más. Él está bien y posiblemente el martes estará jugando con nosotros”.

Guanacasteca y Alajuelense se enfrentarán en un Estadio Chorotega a reventar. Prácticamente desde que los boletos se pusieron a la venta se agotaron.

Alineaciones

0 Guanacasteca

Mauricio Vargas, Pedro Leal, Jason Ingram, Haxzel Quirós, Yeison Molina, Dayron Sánchez, Fernando Piñar, Brandon Aguilera, Nextaly Rodríguez, Suhander Zúñiga y Anthony Contreras.

D.T.: Luis Fallas

1 Alajuelense

Leonel Moreira, Ian Lawrence, Alexis Gamboa, Giancarlo González, Ian Smith, Celso Borges, Alex López, Doryan Rodríguez, Carlos Mora, Johan Venegas y Freddy Góndola.

D.T.: Albert Rudé

Gol: 0-1 (7′) Freddy Góndola.

Árbitros: Hugo Cruz al centro, asistido por William Chow y Víctor Robles. Cuarto árbitro: Ariel Cordero.

Estadio: Chorotega, Guanacaste, 3 p. m.