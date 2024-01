El mensaje de Ariel Rodríguez que suena a sentencia en el Saprissa

Un punto obtenido de los últimos nueve disputados, cuatro puntos de 12 en total, que colocan al Deportivo Saprissa en la sexta posición de la tabla, a seis unidades de Guanacasteca y Alajuelense, quienes lideran el campeonato. El panorama para los morados no podría ser más desalentador.

El equipo solo ha logrado una victoria en el certamen, un contundente 3-0 en el debut contra Puntarenas. Este marcador ilusionó a los seguidores del club, quienes soñaron con el tetracampeonato. Sin embargo, la realidad golpeó en los siguientes compromisos: derrota en Pérez Zeledón (1-0), empate como locales ante Cartaginés (1-1) y otra caída de visita frente a Herediano (2-1).

La próxima cita para los tibaseños es este sábado a las 6 p. m., también como visitantes contra Sporting. Saprissa no tiene otro camino que reencontrarse con la victoria, según dejó claro Ariel Rodríguez, quien anotó su primer gol del torneo el miércoles pasado frente a los rojiamarillos.

“Hay que seguir, no podemos quedarnos con los brazos cruzados por los últimos resultados. Debemos esforzarnos más y pelear por lo que viene. No podemos dejar más puntos. Ya regalamos muchísimo y si seguimos por ese camino nos va a costar mucho la segunda parte del torneo”, expresó Ariel Rodríguez al departamento de prensa de la Unafut.

Ariel añadió que en el plantel tienen claro lo que deben hacer y van para adelante, con fuerza. Tras el juego frente a Herediano, los jugadores se reunieron en el vestuario para hablar de los errores cometidos y coincidieron en que deben levantar cabeza y trabajar más.

“La gente siempre dice que es la única palabra que usamos, pero uno mejora con el trabajo y cuando se está en esa posición va a estar más cerca de ganar”, destacó Ariel, quien no dudó en calificar a Sporting como un rival difícil, urgido de un triunfo, ya que es uno de los equipos, junto a Puntarenas y Grecia, que no registran victorias.

“No podemos dejar más puntos. Debemos pensar en ganar e ir a hacer el partido como lo hicimos en el segundo tiempo ante Herediano, donde nos vimos muy bien y tenemos que conservar ese nivel”, manifestó Ariel Rodríguez.

Pero, ¿qué ha pasado con Saprissa? ¿Por qué el mal inicio? ¿Dónde falla el plantel para estar fuera de puestos de clasificación? Lo primero es la definición. Tras golear a los chuchequeros, los morados fallaron acciones claves frente al marco de los rivales.

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, reconoció que no pueden permitirse perder más puntos. El miércoles anterior, celebró su gol contra Herediano. Su compañero Jefferson Brenes fue expulsado y estará ausente ante Sporting. (JOHN DURAN)

Contra Pérez Zeledón y antes de que cayera el gol de Josué Mitchel que le dio la victoria 1-0 a los generaleños, Jefferson Brenes, Ariel Rodríguez y Javon East pudieron sacudir las redes, pero erraron con sus disparos.

Frente a Cartaginés, Mariano Torres falló desde el punto de penal, su disparo fue tapado por Kevin Briceño, arquero brumoso, y el partido terminó 1-1. Ante Herediano, cuando el partido estaba empatado a uno, Luis Paradela pudo marcar la diferencia, pero su remate fue desviado por Aarón Cruz, portero florense, y minutos después John Jairo Ruiz anotó, sentenciando la victoria de Herediano.

“Creo que nuestro nivel de juego es bastante bueno y nuestra creación de opciones frente al marco contrario también es buena. No me gusta, pero también entiendo que es parte del fútbol, que no podemos concretar la gran cantidad de oportunidades que hemos fabricado”, expresó Vladimir Quesada, técnico de Saprissa.

El conjunto tibaseño también adolece la ausencia del defensor Kendall Waston, quien sufre una inflamación del abductor y, según informó Saprissa el miércoles anterior, estará 15 díasmás fuera de las canchas.

Kendall, aparte de colaborar en defensa, ayuda con goles, sobre todo en acciones de táctica fija.

Con él en el terreno de juego, Vladimir alinea a Fidel Escobar en el mediocampo, pero en los últimos juegos lo ha movido de ahí para ubicarlo como central, posición que podría ser ocupada por el nuevo refuerzo, el panameño Eduardo Anderson, quien estará listo para debutar en la fecha seis del campeonato.