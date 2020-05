Y agregó: “Además, están cuidando a las familias de todos los que estamos involucrados en el fútbol, todos estamos claros de que tenemos esa gran responsabilidad de no tener ningún tipo de contagio en todos los jugadores y desde esa perspectiva, todos entienden de que si seguimos a cabalidad y cumplimos al pie de la letra las medidas que se han impuesto en los protocolos sanitarios, no solo cuando están en el entrenamiento, sino cuando están en el día a día de sus casas, vamos a protegernos, no solo en el círculo inmediato, sino en el círculo que significa toda la familia del fútbol”.