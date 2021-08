El malestar de Saprissa por jugar tan seguido se calma en la seguridad de sus variantes

La programación de la cuarta fecha del Apertura 2021 cayó mal en el Saprissa, que solo tiene 50 horas de descanso entre el juego disputado el domingo ante Herediano y el enfrentamiento contra Guadalupe (este martes a las 9 p. m.).

Los morados manifestaron su malestar por esa programación, aunque al mismo tiempo se sienten con un equipo respaldado en suficientes variantes.

Este Saprissa es visiblemente diferente al del anterior torneo, con más posibilidades en el banco, una de las solicitudes del mismo cuerpo técnico.

Saprissa jugó ante Herediano el domingo y 50 horas después se enfrentará a Guadalupe, que jugó el sábado en la tarde. Orlando Galo podría ser una de las piezas que tengan descanso. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El poco tiempo entre un juego y otro no es algo desconocido en el fútbol nacional, pero tanto Mauricio Wright como Mariano Torres se quejaron de esa decisión.

“Nos toca enfocarnos en recuperar a nuestra gente, porque tenemos un día menos que nuestro rival de turno para prepararnos. Utilizan todo, porque jugamos ahora el martes a las 9 p. m., aunque no pongo excusas”, dijo el estratega tras la derrota ante Herediano.

Guadalupe jugó su último partido el sábado a las 2 p. m., es decir tendrá 77 horas de diferencias, mientras para Saprissa serán 27 menos.

El reglamento de la Unafut indica que la programación entre un partido y otro debe realizarse con al menos 48 horas para el caso de partidos correspondientes a la fase regular y de semifinales. Mientras que para la etapa de finales y gran final se debe programar respetando un intervalo de 72 horas.

Pese a eso, para Mariano Torres no debería ser normal jugar tan seguido.

“Hay que decir las cosas como son, no tiene por qué ser así. Lo vengo diciendo hace rato, hay que pensar en la salud de jugadores y no se puede pensar todo el tiempo en lo que te puede generar el fútbol, en el dinero. Hay que pensar en los jugadores, después se pide intensidad, después dicen que el fútbol tico no es tan intenso, no se presiona tanto, pero hay que dejar descansar a los jugadores, porque después te exigen ganar y esto no es excusa, es la realidad”.

La desazón y el lamento encuentra calma en la rotación que ya Saprissa venía planeando antes del inicio del campeonato.

Y el panorama es 100% más alentador que el anterior. Por ejemplo, una de las posibilidades es la ausencia de Orlando Sinclair, quien asumió la titularidad como ‘9′.

Ahora los morados tienen jugadores disponibles para sustituirlo, ya sea con David Ramírez o Ariel Rodríguez.

“Dichosamente tenemos jugadores con condiciones para que se de un recambio, buscar el gol y ese juego diferente que tratamos de hacer”, expresó Wright.

Desde el conjunto guadalupano prefieren opinar poco sobre la posición de Saprissa, pero su presidente, Antonio Abasolo recordó que en algún momento a ellos también les ha tocado descansar apenas 48 horas.

“Como todo mundo sabe el calendario lo hace la UNAFUT y los horarios los determina la televisión”, manifestó el jerarca a La Nación.

El cotejo será transmitido por Tigo Sports, televisora dueña de los derechos de Guadalupe, mientras los juegos de local de Saprissa los tiene a cargo FUTV.

“Tenemos buenas variantes, el plantel es amplio, bueno, y lo han demostrado en estos partidos que entran compañeros a cambiar la situación. Esperemos que el martes el cuerpo técnico decida lo mejor y al que le toque jugar estoy seguro que lo va a hacer de la mejor manera” — Mariano Torres