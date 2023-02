El mal momento del Cartaginés da hasta para mirar la tabla acumulada

Cartaginés se metió en una de esas rachas que poco a poco se convierten en crisis y es que apenas ganó un punto de los últimos 12 (cayó 1 a 0 ante Saprissa en su último duelo). El problema no es solo la posición en el Torneo de Clausura 2023, sino que los brumosos ya deben empezar a mirar también la tabla acumulada: el sótano no está tan lejos.

Saprissa le provocó el menor daño posible al Cartaginés de Paulo César Wanchope

No es ser alarmistas, sino realista. En la general los blanquiazules son octavos, con apenas ocho puntos de ventaja sobre el colero, el Santos de Guápiles (25 unidades contra 17).

Parecería ilógico considerar que los centenarios se van a meter en problemas de descenso con el plantel que tienen, aunque nada se puede descartar y si no salen pronto de este mal momento (tres derrotas y un empate), puede caer en esas arenas movedizas.

El delantero de Cartaginés Marco Ureña lidió con la marca del defensor de Saprissa Youstin Salas, en un duelo parejo. (Rafael Pacheco Granados)

La propia dirigencia ya tocó el tema y hay preocupación. Es más, encendieron las alarmas porque se ven también rezagados en el Clausura, al ser sétimos. No obstante, por el momento Paulo César Wanchope está fijo en su puesto.

“Es preocupante, ya se nos está saliendo un poco de las manos la situación. Ante Saprissa el juego no fue malo, pero no importa cuánto se llegue o cuánto se domine, si no se concreta. Nos empezamos a complicar en la tabla de este torneo y en la acumulada... A nadie le gusta lo que está pasando y cada uno debe asumir responsabilidades. Hoy creemos que lo mejor es que siga Paulo, hacer un cambio en estos momentos puede ser abrupto para el grupo”, analizó Leonardo Vargas, gerente del club.

En la Vieja Metrópoli arrastran problemas en definición, con apenas un gol en los últimos cuatro partidos, mientras que en defensa tampoco se ven tan sólidos, con ocho tantos en contra. De igual manera, el certamen es benevolente, ya que están apenas a dos puntos de zona de clasificación.

Claro, hay un tema que agobia y ya molesta al Cartaginés y es el tema arbitral. En el partido anterior le marcaron dos veces en claras posiciones adelantadas y en la derrota ante Saprissa 1 a 0, los brumosos consideran que jamás fue penal lo que señaló el réferi.

“Rescato el trabajo grupal del equipo, pero hay cuestiones que pasan y que uno no se puede explicar. Mejor ni me refiero a lo del penal, porque si uno habla lo sancionan. Vimos el video, tenemos nuestras conclusiones y es muy raro que hablan en una semana y dicen que los van a afectar, pero luego vienen y los favorecen”. añadió Darryl Parker