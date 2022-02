El jugador que es visto en Alajuelense como un amuleto

Josué Meneses lucha a diario por sumar minutos con Alajuelense. (Prensa Alajuelense )

Cuando Josué Meneses regresó a Alajuelense, Agustín Lleida entre broma, expectativa y una sonrisa lo anunció como el jugador amuleto, al tiempo que presentaba a Yael López, Freddy Góndola e Israel Escalante.

¿Por qué amuleto? En su primera incursión con la Liga, el turrialbeño llegó cuando el torneo ya había empezado y unos meses después se convirtió en uno de los pupilos de Andrés Carevic que rompieron una extensa sequía, al alcanzar la copa 30.

Meneses tuvo una vivencia similar tiempo atrás, cuando jugaba en Nicaragua. El Diriangén arrastraba 12 años de no alcanzar un título y él se coronó campeón allá. Eso sí, asegura que aquel cetro no se compara con lo que sentía cuando como liguista confeso lo consiguió con el equipo de sus amores.

“Claro que me marcó, tal vez el amuleto es por las ganas de ganar siempre, de entrenar bien, de hacer bien las cosas, por apoyar al compañero y para eso estamos acá, lo que realmente importa es el campeonato, no importa quién juegue”, aseguró Josué Meneses, quien suma 96 minutos en este Clausura 2022.

Pero después de aquella emoción, le tocó regresar a Guadalupe, que lo había cedido a préstamo y Alajuelense no ejerció la opción de compra que tenía. Se fue, pero siempre supo que tarde o temprano regresaría.

“Me fui con la ilusión de volver, trabajé para eso, traté de ser profesional y no sé si el fútbol me lo devolvió, entonces ahora que estoy acá quiero hacer carrera, quiero quedarme acá, quiero poder llegar a junio y extender el ligamen”, expresó.

Y agregó: “Para eso solo hay un camino que es el trabajo, el sacrificio que es dejar el alma cada vez que toque jugar, que toque alentar desde la grada, desde la banca y entonces vengo con esa ambición, con esas ganas de hacer bien las cosas, de luchar por un puesto y de generar competencia. Esa es la convicción”.

En el podcast ‘Corazón Manudo’, el defensor de perfil zurdo dio más detalles de ese momento en el que la Liga le dijo que debía salir del equipo.

“Agustín me dijo que no iban a ejercer la opción y fue como un mazazo en la frente, porque tal vez no jugué mucho, pero el equipo estaba bien, el camerino estaba como una familia. Eso fue como la gasolina para decir nombres, ya estuve y yo quiero estar aquí como sea. Entonces me preparé, seguí entrenando duro, metiéndole, porque algo en mí me decía que yo iba a volver”, relató Meneses.

Un año después, retornó a la Liga y aunque una corazonada le decía que regresaría, confiesa que no esperaba que se diera tan rápido.

“Esta vez (el contacto) fue conmigo, pero ‘Agus’ a mitad de torneo me llamó para preguntarme que cómo estaba, la familia y que cómo va el torneo, que cómo me sentía, pero nada de un interés. Cuando jugamos contra la Liga nos saludamos y todo bien, pero no me dijo nada”, recordó.

Una vez finalizado el torneo anterior, el gerente deportivo lo llamó de nuevo y le comentó que lo más seguro es que no iba a continuar el otro central (Daniel Arreola) y que en Alajuelense estaban otra vez interesados en él y que cómo estaba su contrato.

“De inmediato me puse a las órdenes y se dio así, todo fue tranquilo, normal, se pusieron las cláusulas, los montos y desde el primer día acá estoy. Sin mucho mate, venga y ya”.

Josué Meneses de nuevo juega a préstamo con Alajuelense. (Jose Cordero)

La primera vez que la Liga mostró interés en él, el teje y maneje fue un poco distinto, pues el gerente guadalupano Robert Garbanzo fue quien le comunicó que los manudos lo querían.

“El primero que me llamó fue el gerente de Guadalupe, que Agustín estaba interesado en mí. Yo le dije: ‘Póngase serio, no me vacile así', porque con él tengo una buena relación, porque tras de eso ya había empezado el torneo y me decía que era en serio y casi me voy para atrás”, recordó.

A partir de eso, se sentía muy nervioso, porque cada vez le parecía que todo sí se iba a concretar.

“Yo llamé a mi tata, casi siempre es así. Mi tata tampoco lo podía creer, porque es un sueño, estar aquí es un sueño. Entonces ya cuando se dio me rajé a llorar y a agradecer a todos. Fue bonito, porque fue inesperado, a veces se dan rumores y ya habían pasado como tres fechas del torneo. Fue más las sorpresa, imagínese”, relató.

Aún no encuentra las palabras para describir lo que fue la 30, pero confía en que volverá a dar la vuelta con la Liga.

“Uno carajillo se imaginaba, uno veía mejengas y cuando quedaban campeones uno pensaba qué bueno levantar la medalla y cuando me tocó es raro, porque uno no está como en sí, uno está emocionado y como que no lo está creyendo, pero conforme pasan los días es una felicidad enorme”.

Entre la siembra de caña y el fútbol

Oriundo de San Juan Sur de Turrialba, el fútbol es una pasión heredada de su abuelo, don Mario Salazar, quien jugó con el equipo de la ‘Campiña Azucarera’ y entre risas, el defensor liguista cuenta que aquella época le decían ‘El Músico’, porque tocaba muy bien el balón.

Fue don Mario quien se convirtió en el primer entrenador de su nieto y cuando tenía 17 años se lo llevó a Turrialba para que jugara en el alto rendimiento, pero de una vez pasó al cuadro que actuaba en la Liga de Ascenso con Mario Carrera.

“Jugué semifinales contra San Carlos y Jafet Soto me firmó. Perdimos en tiempos extra, firmé con Heredia por dos años y Jafet me mandó a préstamo a Jacó Rays, tenía 18 en ese momento”.

Meneses considera que le fue bien y al siguiente torneo lo mandaron a Belén otros seis meses.

“Debuté con el Puro (Manuel Gerardo) Ureña contra la Liga. En Belén había gente brava como Leonardo Adams, José Luis Cordero, José Carlos Chan, gente pesada y no tuve tantos minutos. Jugaba con el alto más que todo”.

Aún tenía un año de contrato y sus opciones entonces eran volver a Jacó Rays o regresar a Turrialba. Optó por marcharse a su terruño.

“Jugué en Turrialba otra vez, preferí irme ahí que a Jacó y ahí era titular, uno siempre lo que quiere es jugar, de central o lateral”.

Luego apareció Rolando Villalobos, quien le propuso irse a Nicaragua por un año, con el Diriangén.

“Me lo puso en la mesa y tenía que decidir, sí o no. Estaba donde mi abuela, llamé a mi papá y me dijo que era mi decisión. Mi papá es agricultor, siembra caña y era duro porque iba a trabajar con mi papá en las mañanas de 7 a. m. a 2 p. m. y en las noches a entrenar y el trabajo de campo es duro”.

Al pensar las cosas, pesó más el hambre de trascender, aunado a que Turrialba tenía problemas y él sabía que el equipo no llevaba ningún rumbo.

“Fuimos Johan Bonilla, Francisco Rodríguez, Brandon Salazar y yo. Recomendados por el Cadáver y nos fuimos juntos un año. Los primeros seis meses bien, el estadio se llenaba casi siempre, porque Diriamba es la provincia más futbolera. Quedamos en semifinales, los otros se devolvieron y yo seguí. En ese torneo quedamos campeones, salí campeón en Nicaragua”.

Meneses tenía la opción de continuar en el fútbol pinolero, pero Guadalupe le propuso regresar y jugar en Primera División.

“Decidí volver, por el tema del fútbol, no es que allá sea malo, pero no es lo mismo.

Me devolví aquí a jugar. En el primer torneo me fue muy bien, jugué casi todo, en el segundo tuve una lesión de rodilla, me tuvieron que operar el cruzado y estuve como casi un año así, porque cuando me estaba recuperando, también me dañé los meniscos”, recordó.

Y agregó: “Entonces, ese año fue durísimo para mí porque no jugué nada, pero me recuperé bien. Me salió caro, sí, porque para recuperarme bien tuve que pagarme un fisio aparte y hasta la fecha no me molesta para nada. Quedó muy bien”.

Así es la historia de este defensor zurdo que milita en la Liga. Su abuelo es morado, su papá es herediano y su mamá es tan rojinegra como él. Y ella también lo ve como el amuleto.

