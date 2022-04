El jugador intratable de Alajuelense jamás olvidará cuando el liguismo coreó su nombre a una sola voz

Carlos Mora es hoy por hoy uno de los puntos altos de Alajuelense. (JOHN DURAN)

Que ocurriera con Freddy Góndola y con el capitán Bryan Ruiz no le extrañó en lo absoluto, pero a Carlos Mora se le movió el piso cuando salió de cambio en el minuto 83 y desde las cuatro graderías del Morera Soto corearon su nombre, o mejor dicho su apellido, a una sola voz.

De hecho, fue la ovación más sonora en todo el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón, en el que la Liga encadenó una tercera victoria en fila por primera vez en el torneo.

Esta vez no anotó, pero corrió, hizo, deshizo y no se cansó. Mora está mostrando su mejor versión con los rojinegros. El propio técnico Albert Rudé comentó que es un jugador que está intratable por derecha y que se alegra por él y por lo que aporta al equipo como tal.

Se encontraba tan impresionado con esa reacción del liguismo que fue inesperada para él que aseguró que lo que ahí pasó “va a ser inolvidable”

“No lo voy a olvidar, nunca me había pasado y esto es gracias a todos los trabajos y a los esfuerzos que he hecho extras también y estoy muy agradecido con la afición. Ellos se merecen esto y mucho más”, afirmó Mora.

Estaba contento con el gane y con el funcionamiento colectivo de la Liga.

“Me siento agradecido con la afición y agradecido con cada compañero que también me ayuda en cada esfuerzo que hago. Estoy contento y orgulloso con el trabajo y los resultados que voy dando”.

Alajuelense se ve un cuadro distinto, con mística y carisma, con jugadores creciendo a nivel individual y como grupo, en donde Mora es un punto alto.

“Creo que aquí la Liga es un equipo, todos aportamos un granito de arena, vamos analizando, trabajo a trabajo. Ya nos preparemos con el profe para los partidos que vienen, pero estamos mentalizados en seguir con el liderato, en seguir ganando porque la Liga siempre se caracteriza por eso. Vamos paso a paso, esforzándonos cada día más”.

Inclusive, en el Morera Soto estaba presente un visor del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) que quería verlo en acción.

“Contento, eso es por el esfuerzo, por los resultados que se vienen dando y yo estoy tranquilo, yo confío mucho en Dios. Si Él tiene alguna oportunidad en su momento va a llegar y contento, yo estoy tranquilo. Ahorita estoy en la Liga, mis esfuerzos son para la Liga, pensando en que uno sueña con salir y cuando se dé la oportunidad que sea, ahí iremos viendo”, citó.

De su caso llama la atención el cambio drástico en su rendimiento a partir del momento en el que Alajuelense tomó la decisión de desinscribirlo del primer equipo e inscribirlo de nuevo pero como futbolista de la U-20.

“Lo tomé tranquilo, porque no quería desesperarme por eso. Nada más me propuse seguir trabajando, seguir creyendo en mí, que tengo las capacidades. Seguí, me enfoqué mucho en eso. Le di trabajo y trabajo y me está dando resultados, sin conformarme y seguir por más”.

Esa movida de la Liga con Carlos Mora era una legítima advertencia sin necesidad de mayores explicaciones. Si no jugaba con la Primera, lo haría con el alto rendimiento. A partir de ese instante, él se convirtió en otro futbolista.

Se asemejaba más al jovencito que empezaba a asomarse al primer equipo que al que había caído en un bache. Y hoy vive su mejor momento con la Liga.

“Les doy las gracias a Dios, a mi novia y a mi familia que están ahí apoyándome, ellos son los que me motivan, gracias a Dios ando en un nivel muy bueno y creo que ha sido trabajo, trabajo y trabajo. Trabajar extra, analizo los partidos, veo en lo que estoy fallando y trabajo en eso”.

Además, indicó: “Lo pone a pensar a uno, al final le puse todo a Dios, con mi novia hablábamos en privado también y al final ella me motivó para salir adelante, mi familia también. Sí me puso a pensar un poquito, pero lo tomé tranquilo porque no quería desesperarme por eso y nada más seguí confiando en mis capacidades y sabía que iba a llegar mi momento”.

Inclusive, confesó que en los entrenamientos ha estado trabajando extra por iniciativa propia.

“Termina la práctica y a veces le digo a algún entrenador que si se puede quedar para mejorar esta cosa y la otra y creo que al final esos son detallitos que le sirven muchísimo a uno y gracias a Dios que ayudan también ellos”.

Bryan Ruiz, como capitán, también emitió unas palabras sobre Mora y está muy contento con la evolución de él y de otros jóvenes que también figuran en el club, como Ian Lawrence.

“Morita tenía una situación, que es que jugaba dos partidos buenos y después se nos caía un poco. Ahora tiene seis o siete partidos de venir en un nivel bueno y yo creo que ha encontrado esa constancia. Ahora lo importante para él es trabajar y mantenerlo y que sea de ahí para arriba”, analizó Bryan Ruiz.

Cree que es parte de la paciencia que se debe tener con los jóvenes y que la misma afición lo comprende, muy a pesar de que se exigen resultados inmediatos y, principalmente, el título.

“Que tendrá algún partido malo, seguramente, es parte de, pero ojalá no vuelva a caer en una racha de tener dos o tres partidos bajos y que siga en este nivel, que será lo mejor para él, para la Liga y seguramente para la Selección Nacional”, añadió Ruiz.

Con los pies en la tierra, Carlos Mora promete seguir esforzándose en el día a día, ahora inspirado también en esa noche, en la que el liguismo lo sorprendió al ovacionarlo.

