“Vamos a aclarar esto de una vez, nosotros no hacemos nada malo y lo que hacemos es ir por jugadores que nos gustan y que creemos pueden funcionar de forma interesante en nuestro proyecto, la forma de fichar que tenemos nosotros no va a cambiar, por más que a la gente le guste o no... Eso no va a cambiar, nosotros continuaremos con lo que nos ha dado resultado hasta ahora”, pronunció.