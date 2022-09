El joven que juega desde los 13 años en Cartaginés se negó a irse sin dejar un buen dinero al club de su infancia

A los 21 años, Daniel Chacón tuvo que tomar una decisión clara en su carrera: marcharse de inmediato al Colorado Rapids 2 de los Estados Unidos y tratar de adaptarse de inmediato en su aventura como legionario o seguir con el Cartaginés y con las posibilidades vivas de ir al Mundial de Catar 2022.

Dos meses después de inclinarse por la alternativa de mantenerse en Costa Rica, Chacón está más que convencido de que hizo lo correcto, ya que es titular indiscutible, su nivel va en ascenso, ya sea como central o contención, al punto de ser uno de los capitanes de los blanquiazules. Ante esto, lo lógico es pensar que estará, como ha sido habitual, en el llamado de Luis Fernando Suárez para los fogueos de la Tricolor a finales de setiembre y con muchas opciones de ir a Catar.

Eso sí, Daniel reveló detalles de su negociación con el Colorado, al que le insistió que lo dejaran seguir con el conjunto centenario, pero también que beneficiaran económicamente al club. Esto no se tenía claro, ya que el jugador terminó contrato y firmó como agente libre con el Rapids.

“Tengo muchos años en el Cartaginés, he tomado un rol de aprendizaje, pero con responsabilidades. Trato de aprender mucho, respaldar a mis compañeros e impulsarlos y que sientan esa gallardía mía cuando el equipo está un poco bajo... La decisión de quedarme fue la mejor. Estos meses me han ayudado mucho y también tener un poco de adversidad lo hace madurar a uno. Me siento muy bien y muy cómodo con la decisión de no irme este semestre”, comentó el futbolista.

Sobre la Sele recalcó: “Estoy motivado, ojalá que pueda estar en la Selección, que pueda pelear por un puesto y le pido a Dios que me cuide de lesiones y cualquier mal para poder seguir con mis objetivos. Un Mundial es un sueño, es vital para el crecimiento y hacerlo estando en Cartaginés y que ellos se vean beneficiados en lo económico por el llamado me deja muy buenas sensaciones. Es algo que quiero y así está”.

El volante de Cartaginés Daniel Chacón (blanquiazul) puede jugar como central o contención. En el juego de la fecha ocho del Apertura 2022 tuvo un duelo muy disputado con el delantero de Saprissa Luis Paradela. (Rafael Pacheco Granados)

El oriundo de Turrialba llegó a los 13 años al club de la Vieja Metrópoli, por lo que los de la MLS deberán pagar por sus derechos de formación. Eso sí, lo que también sorprende es que el dinero de un eventual Mundial va para los ticos.

Es más, el propio gerente del club, Leonardo Vargas, secundó lo que dijo el futbolista y enfatizó que aunque no fue venta, si hay un beneficio económico y también lo de la Copa del Mundo quedó estipulado como algo favorable para ellos.

“Está el tema de los derechos de formación, pero en la negociación aunque no fue una venta, el club se ve beneficiado y Daniel fue muy consciente de esto, presionó y fue una buena negociación para el club. Ellos (Colorado) respetaron esa parte (premios Mundial) y todo está estipulado, así que de esa forma se cumplirá. Todo está definido, en el contrato con ellos hay bastantes cláusulas de confidencialidad en el contrato, pero Daniel ha hecho un trabajo muy importante, nos ha querido reconocer a nosotros y mucho de lo que llegará lo recibirá el Cartaginés”, destacó Vargas.

Chacón tendrá que incorporarse al Rapids en el 2023, aunque tampoco sería descabellado que ir al Mundial lo catapulte a otra liga sin tan siquiera pasar por la MLS. El turrialbeño es una de las joyas de la cantera blanquiazul y día con día se le ve evolución.