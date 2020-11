“Quiero agradecer a Dios por estar acá. Me costó mucho estar acá nuevamente. Le doy gracias a Dios, a todos mis amigos que estuvieron pendientes de mí, de los que rezaron mucho. A mí familia, a toda la gente cercana, de verdad y a los que no le contesté, también les pido una disculpa. Pero no, darle gracias a Dios”, aseguró un expresivo Soto.