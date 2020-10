Teníamos que rearmar la línea, para no suspender, no empezar en ese juego de que no quiero jugar, aquí todos queremos fútbol y tenemos que hacer sacrificios para jugar y no parar esto, porque al final no solo es un tema deportivo, a parte que primer punto deportivo, está el segundo punto que es el económico. Todos los que estamos en esta sala vivimos de esto y necesitamos que mucha gente directamente como nosotros tengamos lo sin ingresos, que patrocinadores estén contentos, están haciendo un gran esfuerzo, de que los medios de comunicación, que también aportan mucho, no tengan a medio salario a toda esa gente que está ahí. Entonces, fácil, se lo digo así sinceramente, teníamos cinco confirmados, uno falso positivo, en posiciones determinantes para el equipo y hablamos con Fuerza Herediana, la junta directiva y decidimos jugar, y decidimos jugar porque creo que si tenemos que hacer un sacrificio lo vamos a hacer, por el deporte como tal, entonces me parece que es una responsabilidad, me encantaría tener el equipo todas las fechas, pero a mucha gente también le gustaría tener a sus familiares en la casa y ya no están. Creo que si nosotros, que estamos bien, que podemos darle alfo diferente al país, mínimo que sea mínimo, algo de entretenerse, diferente a lo que estamos viviendo, que se nos fueron seres queridos que algunos enfermos, lo vamos a hacer, ¿por qué no vamos a jugar? Grecia también hizo su esfuerzo, ayer terminaron cuarentena, entrenaron un día y lo hicieron bien también. Eso es parte de la deportividad, si lo podemos llamar así, que tenemos que mostrar, a todos nos gustaría tener a todos en la cancha y nadie se nos enferme. Pero esta es una situación que afecta a cualquiera, ¿que tenemos que sumar más jugadores a las plantillas? Yo lo haría, si tenemos Alto Rendimiento, que supuestamente están hechos para jugar en Primera División, que tienen 20 años para jugar, ponemos los de Alto Rendimiento, si están bien trabajados, démosle, hay que jugar, hay responsabilidad conjunta y no es solo cuando me conviene. La Selección jugó con un partido de selección nacional, clase A, Panamá con 8 o 7 legionarios y nosotros con uno, y jugamos. Matan a nuestro entrenador pero lo importante fue jugar. Eso es parte de lo que tenemos que cambiar, yo no pongo ninguna excusa, vamos a jugar con los que tenemos que jugar.