“A veces uno piensa y se dice a sí mismo, ‘todo lo que sufrí yo’. Todo lo que sufrimos los heredianos en esa época. Nadie, ningún jugador quería estar en Herediano y ahora todos quieren estar en Herediano. Gracias a Dios cambió totalmente esa época, pero a mí me tocó otra época y no me arrepiento de nada”, reconoce Arias.