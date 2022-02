El ídolo de Alajuelense dejó sus sentimientos de lado porque su presente es otro

Mauricio Montero sabía que enfrentarse a Alajuelense sería complicado, pero aún así quería dejarse el triunfo. Los rojinegros al final se impusieron. (Prensa Jicaral)

El partido en la Península entre Jicaral y Alajuelense acarreaba un reencuentro entre el liguismo y Mauricio Montero.

Considerado uno de los ídolos de la Liga, Chunche volvía a ver aficionados vestidos de rojinegro que le aplaudían, así como mucha gente conocida del equipo que siempre será su casa, aunque ya no esté ahí.

Hoy es el técnico de Jicaral y su firme propósito era vencer a Alajuelense. Sin embargo, los manudos se dejaron la victoria en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña por 3 a 0, con goles de Alex López, Freddy Góndola y Carlos Mora.

Aunque es más que claro que su amor por Alajuelense perdurará por siempre, esta vez los sentimientos los dejaba de lado, porque el profesionalismo está primero.

“Sentimentalmente no, yo ahora estoy aquí en Jicaral. Hice todo lo posible por hacer una buena presentación con el grupo, tratar de ganar el partido, porque es lo que queríamos, ganar, porque nosotros estamos en una situación difícil y todos los partidos son finales, todos los partidos tenemos que irlos a ganar porque sí o o sí”, manifestó Mauricio Montero en la rueda de prensa posterior al partido.

Dijo que esta semana es clave para las aspiraciones de Jicaral, porque el miércoles recibirá a Guanacasteca, que es un rival directo en la lucha por el no descenso. Además, el viernes jugarán contra San Carlos.

“Está muy apretado el calendario, muy duro, pero está así, no podemos echarnos a llorar, sino ver cómo recuperamos, analizar cada uno individualmente y colectivamente para seguir en lo que veníamos, porque el equipo ha venido de menos a más”, apuntó.

Sobre lo que fue el partido contra la Liga, el Chunche afirmó que cuando se enfrenta a un equipo grande no se pueden cometer errores, porque se pagan caro.

“Si usted comete errores ellos se aprovechan de los errores puntuales que cometimos y eso se lo hice ver al grupo, pero es parte de, es parte de saber contra quién se está jugando, que usted no se puede equivocar”.

Indicó que la instrucción estaba dada y era que no se podía dejar jugar al mediocampista hondureño Alex López, una misión que no se cumplió por completo: el hondureño no solo armó juego sino que abrió el marcador.

“Es la cabeza, pone pases al espacio, a las espaldas de los centrales o de los laterales y ahí lo minimizamos un poco. Lo otro es el remate que él tiene. Lo dejamos en esa jugada, en el remate que él tiene y hasta ahí estaba el partido parejo, ni de ellos, ni de nosotros. Estaba muy parejo, pero con el gol en contra hacía una diferencia”, detalló.

Con este resultado, Alajuelense está en el segundo lugar del Clausura 2022 con 12 puntos, una unidad menos que el líder, Guadalupe; mientras que Jicaral registra 7 puntos.

En la tabla acumulada, el equipo a cargo del Chunche está en el sótano, con 27 unidades. Con un partido menos, Guanacasteca registra 31 puntos.