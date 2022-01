El hombre que abrió la mente de Wálter ‘Paté' Centeno, Carolina Venegas y Aarón Cruz

“Yo por medio de esta asesoría logré comprender muchísimas cosas en cuanto a manejo de grupo y entendí que en este mundo de los entrenadores y el deporte es importante dejarse ayudar para manejo de presión y demás. Para mí una de las cosas que más destaco de mi estancia en Saprissa y lo que logré ahí fue el trabajo que conseguí desarrollar gracias a don Byron Castro, él supo desarrollarme en situaciones que tal vez uno necesitaba una guía”, aseguró Wálter Centeno.

Cuando Aarón Cruz fue clave para que Saprissa alcanzara su estrella ‘36′, el guardameta en sus declaraciones ‘post- encuentro’ fue enfático en que el trabajo que había hecho mentalmente fue determinante para su buen rendimiento.

Por su parte, Carolina Venegas, capitana del Saprissa Femenino, vivió un 2021 con altísimo rendimiento al punto que regresó a la Selección Nacional, situación que también es enfática se debe a su insistencia en trabajar la mente.

“Básicamente todo lo que hacemos los seres humanos tiene más que ver con la parte mental y emocional que con la parte física. En el campo del deporte se creó el paradigma de que la parte física era la más importante, pero si un deportista no está equilibrado emocionalmente o no se desarrolla intelectualmente se queda con el talento, eso servirá para abrirse puertas pero no para desarrollarse”, enfatizó Byron Castro.

Castro es en realidad el facilitador al que los tres destacados personajes anteriormente citados le dan el crédito de su evolución a lo que llaman ‘profesional del deporte completo’, porque no solo consiguieron desarrollarse físicamente sino que complementaron con la parte intelectual.

“Yo iba de la mano de la formación deportiva, les hice ver la importancia de uno como persona, de ser emocionalmente neutros... A mí llegaban los entrenadores y me daban informes sobre diferentes situaciones que podría estar enfrentando cada jugador como persona y yo me encargaba de darle a los muchachos y las muchachas las armas para lidiar con estas situaciones”, recalcó.

Don Byron trabaja como coach enfocado en la programación neurolingüística, con lo que busca que cada acción vaya antecedida de un raciocinio.

“El coaching en programación neurolingüística busca la excelencia de acuerdo a las posibilidades que la persona brinda”, acotó.

“Una de las limitantes que existe en Latinoamérica, incluyendo en Costa Rica, es que los jugadores ven el fútbol como su forma de salir adelante, entonces se fijan en el desarrollo físico, pero intelectualmente y tácticamente hay mucha falencia, entonces cuando se logra que entiendan que el desarrollo intelectual les permite ser mejor deportista todo fluye de mejor manera”, profundizó.

En Saprissa, Castro trabajó el 60% de su tiempo con divisiones menores, mientras que el restante 40% lo hizo con los y las integrantes de los equipos profesionales.

Sin entrar a hablar sobre casos específicos, el especialista contó que pudo detectar en el futbolista costarricense una disposición a avanzar.

“En términos generales son personas dispuestas a aprender, a mejorar, a aceptar sus falencias, son consecuentes a cambiar su personalidad. A veces nos damos más duro nosotros de lo que nos pueden dar afuera y eso en el tico es una actitud llamativa e importante de corregir. Yo lo que busco es que los disparos emocionales que vive una persona no sean tan radicales”, finalizó.

Byron Castro inicia ahora una faceta como asesor independiente, el coach que sacó lo mejor de Wálter Centeno, Aarón Cruz, Carolina Venegas, entre otras figuras ahora quiere abrirse a trabajar al nuevo talento nacional por lo que inicia un proyecto de consultoría para todo público.

