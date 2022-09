El hombre de los goles históricos del Cartaginés también se llena de remordimiento

Es una especie de amuleto, marca tantos importantes en el último suspiro y cuando más se necesita. Pérez Zeledón (Apertura 2017) y el Cartaginés (Clausura 2022) le deben gran parte de sus títulos. Es más, Jeikel Venegas de seguro inmortalizó su nombre con los brumosos y siempre será recordado por dos anotaciones clave en el título que lograron tras 81 años de espera, aunque no todo son momentos dulces para el delantero.

Muchos recordarán la definición de Venegas arriesgando el físico y en una acción casi acrobática en las semifinales del torneo anterior ante el Team, ni qué decir del tanto frente a la Liga en la ida de la gran final cuando el cronómetro ya había rebasado el minuto 90. Sin embargo, el propio Venegas se reprocha las ocasiones que falla y lo invade el remordimiento, en especial en el Apertura 2022, certamen en el que hasta el domingo anterior no había abombado las redes.

Si bien, el tanto de Jeikel contra San Carlos también fue en la agonía del compromiso (87′) y valió para que el campeón siga con vida, el atacante no se olvida de sus errores y es autocrítico.

“Es muy difícil saber que uno ha fallado muchos goles en los últimos partidos, pero gracias a Dios se me dio ante San Carlos y me pone muy feliz. Cuando uno se equivoca ante el arco y no se da el resultado uno se va con ese sinsabor a la casa de no poder ayudar a los compañeros. Nos ha costado mucho, hemos tenido muchas ocasiones para anotar y no las concretamos, lo que es complejo para uno”, comentó el jugador.

El atacante de Cartaginés, Jeikel Venegas sumó ocho goles en el semestre anterior y fue de los mejores en su equipo en este apartado, pero en el Apertura 2022 apenas tiene un tanto. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

El atacante apareció en siete de los 10 partidos de los centenarios como titular, se perdió tres por expulsión y también registra dos asistencias. Su efectividad no es muy elevada, si se toma en cuenta que tiene 11 disparos totales, solo seis al arco y apenas uno de ellos terminó en el fondo.

En el semestre anterior fue más protagonista en el goleo, con ocho, pero también tuvo 36 remates acumulados y 17 con dirección a portería.

El ariete no necesariamente es un goleador, no obstante, sí es un futbolista que no para de correr, va y viene durante todo el choque y por lo mismo el técnico Géiner Segura lo considera vital. Es más, en promedio recorre 11 kilómetros por choque.

“Todos me conocen, saben que no doy un balón por perdido, me entrego al máximo y corro todas las pelotas. Normalmente todos tenemos un promedio de entre 10 y 11 kilómetros recorridos por partido y en mi caso soy de los que estoy entre los que más corro. Uno trabaja mucho y trata de dar lo mejor”, destacó el jugador.

Venegas llegó al Cartaginés en diciembre del 2019, tiene contrato hasta mediados del 2023 y a sus 34 años apunta a escribir más historia con los brumosos, un lugar donde dice sentirse muy acoplado y querido por la afición.

“En Cartaginés me siento muy bien, es un club grande que me ha dado todo lo que uno pide y se merece. Estoy muy cómodo acá y me siento agradecido de la forma en la que me recibieron, así que voy a tratar de retribuir todo lo que me han dado. Me veo mucho tiempo acá en la institución”, finalizó.