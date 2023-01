El hijo ‘moradísimo’ de Marvin Angulo lo convenció para seguir en Saprissa

San Carlos le planteó a Marvin Angulo una opción que no tiene en Saprissa. La posibilidad de firmar por un año y jugar con regularidad.

Ya había un acuerdo de palabra entre San Carlos, Saprissa y Marvin, según dijo Víctor Badilla, gerente deportivo de San Carlos, antes del juego que disputaron el miércoles contra Herediano, pero el volante dio marcha atrás y prefirió seguir con el cuadro saprissista hasta finales de mayo, cuando se le vence el convenio con los tibaseños.

“La decisión que tomé es seguir el contrato con Saprissa, que se me acaba en este torneo y vamos a seguir dándole”, dijo Marvin con mucha seguridad.

Marvin confesó que su hijo Mateo Angulo, a quien él calificó como “moradísimo”, fue quien lo convenció para que no se fuera de Saprissa, pero antes, Marvin aclaró que el club nunca le pidió que se marchara.

“Quiero dejar claro que Saprissa no me estaba diciendo que me fuera. Yo quiero tener más minutos de partido y voy a luchar. Algo dentro de mí me decía que no me fuera y que siga esforzándome hasta que termine mi contrato”.

Y ese algo pudo ser la voz de Mateo, quien hasta se siente parte del plantel saprissista.

“Fue una decisión tomada en familia y tengo un hijo que es moradísimo desde el corazón y él tuvo mucho que ver en la decisión por lo morado que es”, mencionó Angulo al referirse a su hijo de 10 años.

¿Pero qué le pedía Mateo?

Me dijo que no quería que yo me fuera, que siguiera en Saprissa. Él está muy identificado con el equipo, sobre todo porque en estas vacaciones lo llevé mucho a los entrenamientos y estuvo compartiendo con todos. Pese a que a veces no juego, él sale a la cancha con el equipo, desfila con los compañeros, a veces con Mariano (Torres) o Paradela (Luis Javier), siempre sale con alguno y eso es un sentimiento que a uno le llega mucho.

"En realidad nadie quería que me fuera de Saprissa, son tantos años y está el cariño que uno le tiene a la institución y eso pesó en seguir en el club", dijo Marvin Angulo. (Jose Cordero)

Y otro momento que a Marvin Angulo le movió su corazón morado fue el miércoles, cuando iba a entrar de cambio ante Puntarenas, pues el volante manifestó que no esperó la reacción de la afición saprissista.

“Fue un momento especial, no me esperaba ese recibimiento de la afición. Yo siempre me concentro en lo que debo hacer y cuando iba a ingresar, llegó Fidel (Escobar) a darme la mano y escuché como coreaban Angulo, Angulo y eso me flechó. Fue algo muy especial, no esperaba que la gente respondiera de esa manera”, recordó Marvin.

Angulo no pudo explicar lo que sintió en ese instante cuando a los 76 minutos de juego, Jeaustin Campos, técnico morado, le dio la oportunidad de entrar al terreno de juego.

“A la hora que voy a tener minutos y saber que la afición estaba atenta a mi ingreso y corearon mi apellido, eso me puso los pelos de punta. Ni puedo explicar lo que sentí en ese momento”.

El mediocampista agregó sentirse muy bien físicamente, está motivado y siente alegría al entrenar y eso le indica que fútbol le queda para rato.

“Yo siempre me he cuidado mucho, me alimento bien, descanso. He cuidado el cuerpo y eso me permite seguir corriendo y disfrutar del fútbol. Siempre estoy preparado para cuando me necesiten y poder ayudar al equipo”, destacó Marvin Angulo.

Pese a que jugó poco ante Puntarenas, Marvin se evaluó y cree que no lo hizo mal en el terreno de juego.

“Siento que entré y tuve ocasión de crear unas tres opciones de gol y a pesar de que no he tenido ritmo, crear esas opciones, me dan confianza para creer que estoy en capacidad de ayudar al equipo”.

A finales de mayo termina contrato con Saprissa y Marvin tiene claro lo que desea hacer.

“La idea mía es seguir con Saprissa, ojalá terminar jugando este torneo y renovar con el club. Estoy motivado y ahora mucho más al sentir el respaldo de la afición, entonces me preparo para jugar bien para cuando me ocupen”, indicó Angulo.

Marvin expresó que son muchos años en Saprissa, le tiene cariño al club y como el resto de sus compañeros, espera lograr el bicampeonato.

“Estamos bastante fuertes mentalmente, estamos muy unidos, trabajando bien y conscientes de lo que nos jugamos”, dijo Marvin Angulo.