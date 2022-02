El Guadalupe de Wálter ‘Paté' Centeno baila y golea a un Santos irreconocible

Jossimar Pemberton y Diego Estrada están haciendo una gran dupla en la ofensiva de Guadalupe. Fotografía: Guadalupe F.C. Jossimar Pemberton y Diego Estrada están haciendo una gran dupla en la ofensiva de Guadalupe. Fotografía: Guadalupe F.C.

El Guadalupe de Wálter Centeno es un equipo diferente. Este equipo dirigido por el exmundialista de 2002 y 2006 está mostrando un juego como su estratega lo pide: intenso, de primer toque, ofensivo, de posesión de pelota y de toque. El cuadro josefino es el líder del campeonato, pero lo hace jugando bien y superando ampliamente a sus adversarios.

El plantel guadalupano bailó y goleó 4 a 1 al Santos, le pasó por encima a una escuadra que ha sido protagonista en los últimos campeonatos y se ha metido en zona de clasificación. El cuadro de Centeno consiguió combinaciones exitosas por las bandas, aprovechó el gran nivel que mostró Diego Estrada y creó ocasiones para ganar por más tantos.

El club que dirige Centeno fue un huracán frente a unos guapileños que no tuvieron fútbol, pero sobre todo carecieron de alma deportiva, porque pese a que su rival le pasaba por encima, ellos nunca reaccionaron con orgullo y gallardía para al menos buscar competir y complicar a los adversarios.

Erick Rodríguez, ‘DT’ de los santistas, llegó sin excusas a la conferencia de prensa pospartido. El estratega se vio triste, cabizbajo, y sin respuestas para la situación que vive su club, porque no solo está contra las cuerdas en la Liga de Campeones de la Concacaf (al perder en casa 2 a 0 ante el New York City), sino que también tiene un rendimiento para el olvido en el campeonato local.

Santos tiene más partidos jugados que puntos en la clasificación, porque de 15 posibles en cinco fehas solo ha sumado cuatro.

“Siento que hay un tema anímico acá, porque la verdad veo al equipo como golpeado. Debemos centrarnos porque nos han afectado muchas cosas: la pandemia, el tema de migración (...)”

Por otra parte, en Guadalupe está claro que viven un momento dulce. El equipo no solo juega bien, sino que es líder del campeonato con 13 unidades.

“Yo creo que el partido ante Santos fue bueno porque le ganamos al cuarto equipo del país, eso es meritorio, contento por eso”, explicó Centeno.

El ‘DT’ alabó el nivel que ha mostrado Diego Estrada como eje del cuadro.

“Yo lo único que puedo decir es que Diego tiene un gran talento, tal vez ha sido marginado por las formas en que lo han tratado, pero él tiene eso que muchos desean, tiene un talento innato que no se puede desperdiciar. Acá le estamos dando lo que quiere, que es que logremos que se sienta importante”, afirmó Paté.

A diferencia de partidos anteriores en los que Guadalupe ganó pero Centeno no quedó contento, el entrenador aclaró que esta vez termina muy conforme con lo que mostraron sus pupilos.

Guadalupe ya mira de frente al Saprissa, su rival de la siguiente fecha y además un equipo que servirá como termómetro para medir en qué nivel está el equipo.

“Nosotros tenemos semana larga, ellos no, entonces vamos a esperar y ver. Yo creo que la ilusión de la clasificación la tenemos todos; los equipos no tradicionales están arriba en la tabla. Jicaral anda bien, Sporting también. Yo no me ilusiono sino que me enfoco cada día más para sumar puntos y que al final la secuencia de puntos nos dé ese chance”, finalizó Centeno.

Las dianas de Guadalupe fueron de Jossimar Pemberton en dos ocasiones, Diego Estrada y Júnior Delgado; por Santos descontó Erson Méndez.