Campos continúo en la comparecencia con los medios: “En el último partido no quería salir a calentar, andaba con una actitud que no va y eso ya traspasa los límites. Mi autoridad no puede verse comprometida con el resto del grupo por una persona, por un jugador y con qué cara voy a exigir a los demás si a él no le estoy exigiendo. Aquí va parejo y desafortunadamente no atendió”.