“No ha sido nada fácil. Hace un año estaba en Rosario. Antes de jugar ese torneo yo me iba a retirar, yo no iba a jugar más y tomé la oportunidad de Rosario como una meta. Yo dije: ‘La agarro, o que sea lo que Dios quiera’. Estaba ‘ahuevado’, no me daban la oportunidad y llegan momentos en la carrera en los que uno se pone a pensar: ‘¿sigo o qué?’. Por ahí lo pensé mucho, me fui para Rosario y fue un paso importantísimo. Después de eso me fui para La U y agarré más experiencia”, había contado Román.