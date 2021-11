Kendall Waston disfruta la adrenalina de buscar un gol para la ‘Sele’ en los últimos minutos

Para nadie es sorpresa hoy en día que Kendall Waston, en caso que la Selección de Costa Rica requiera un gol en los últimos minutos del partido, se aventure a ir al frente en busca de la anotación.

Así lo han utilizado en el Saprissa, Pérez Zeledón, o bien en la MLS con los equipos Vancouver Whitecaps o Cincinnati FC, incluso en el Bayamón de Puerto Rico y sin dejar de lado a la Tricolor, la historia es la misma; el gigante de 1,96 metros imponiéndose en el juego aéreo y anotándole al contrario.

Sus 58 tantos como profesional con diferentes clubes en las ligas nacionales y sus siete dianas con la Selección Nacional, corroboran su buena puntería frente al marco contrario.

Es por eso que frente a Canadá, este viernes, un equipo que se caracteriza por la fuerza y la potencia en el juego aéreo, podría ser un factor decisivo para ser tomado en cuenta por el técnico colombiano Luis Fernando Suárez.

En la actual eliminatoria el zaguero suma 97 minutos divididos en un minuto ante Jamaica y México, cinco, frente a los Estados Unidos, todos en el cierre del compromiso, precisamente buscando marcar y 90 minutos ante Honduras, de acuerdo a las estadísticas de La Nación.

Jewison Bennett, Aarón Suárez y Kendall Waston, durante el entrenamiento del miércoles en el Proyecto Gol, previo al viaje de la Selección Nacional a Canadá. (Jose Cordero)

Waston ya sabe lo que es anotar en la eliminatoria mundialista, al marcarle dos tantos a Honduras camino a la Copa del Mundo de Rusia 2018, e incluso en el Mundial le concretó un tanto a Suiza (2-2).

Aunque siempre ha tenido claro que su lugar es en la defensa, en algún momento de su carrera titubeó que le convenía más, sobre todo por el pedido de los entrenadores que jugará adelante para aprovechar su imponente físico.

“Cuando fui delantero fueron por circunstancias. No fue, que desde pequeño, a mí me nació. A mí en lo personal me da mucho placer defender, obviamente a todos nos gusta marcar goles. Es por ello que en un momento se dio esa incertidumbre ahí pensé con cuál posición me quedaba, pero en realidad nunca estuvo en mi mente ser delantero. Con seguridad lo mío era defender la portería”, explicó Waston.

“Sin embargo, para uno como defensa siempre anotar es un plus. Es cierto que a uno primero le toca defender y defender bien, pero cuando uno se suma al ataque mi mentalidad siempre es meter goles. Me propongo que en el partido me quede una opción y esa opción tiene que ser gol”.

El espigado zaguero agregó que la presión de intentar marcar en los últimos minutos es una sensación que vive con intensidad, pero es parte del fútbol.

“A veces sale y se dan los goles, pero en otras no. En lo personal me gusta sentir ese apoyo de los compañeros en buscar un arma, una solución diferente a lo que se presenta en el partido. Yo lo veo de esa manera. No es una acción desesperada, es como una solución ante una situación adversa”, aseguró Waston.

“No es que antes del partido se planifique (ser delantero en los últimos minutos), sino que dentro del juego se presentan ciertas cosas que uno debe de resolver con los técnicos y se dan esas decisiones. No lo veo como una situación desesperada, sino como una solución a un problema, es lo mismo que cuando se ve a un contención colocarse como defensa para darle mejor salida al equipo”.

Duelo a muerte

En cuanto al compromiso frente a los canadienses, Kendall confesó que es un juego muy importante para las aspiraciones de la representación patria, pues un resultado positivo les permitiría acortar las distancias con sus rivales y meterse de lleno en la pelea por uno de los tres cupos al Mundial.

“Es una situación donde no nos gusta estar, por lo que vamos con la convicción y mentalidad de sacar los tres puntos. Va ser un partido a muerte, de mucha presión. Hemos visto los partidos de Canadá, ellos son muy intensos, de mucho contragolpe y ojalá podamos quitarles la pelota y fluir de la manera que queremos en el compromiso”, dijo Waston.

“Hemos trabajado, que cuando se den ciertas situaciones en el partido, como un contragolpe o una transición rápida, debemos armar un buen bloque, tratar de tener las líneas compactas, donde ellos no puedan penetrar y hacer paredes, o jugar tan fácil. Así lo hemos ensayado con el entrenador”.

El mundialista de Rusia 2018 añadió que deben estar muy atentos y no regalar espacios por su velocidad en ataque.

“No solo en defensa debemos estar muy atentos, en defensa debemos ser también muy efectivos, esa será una de las claves, por lo que también debemos aprovechar las pelotas quietas. La presión siempre está, debemos sacar tres puntos. Si a la Selección le va bien, a todos nos irá bien, porque todos queremos ir al Mundial”, acotó Waston.