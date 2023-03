El gestor del Herediano Femenino mira pasmado la desbandada del equipo

Si una persona conoce bien el proyecto Herediano Femenino es Bernal Castillo. Él fue la mente detrás del paso del plantel de Moravia hacia las tiendas florenses. También se encargó de capitanear el barco y negociar con Jafet Soto (gerente general rojiamarillo) en torno a sus futbolistas; fue entrenador y también gerente deportivo. Con sus atestados, sin duda es el indicado para analizar por qué el conjunto se desarmó.

En los últimos meses el Team vio partir a figuras como Mariana Benavides (Saprissa), Mariela Campos (Saprissa), Gloriana Villalobos (Saprissa), Celeste Jiménez (Sporting), Priscilla Tapia (Saprissa), entre otra, hasta superar las 10 salidas. No obstante, desde temporadas pasadas, figuras icónicas han dejado la institución como Carol Sánchez (Sporting), Cristin Granados (Sporting) y María Paula Coto (Alajuelense). Además de las jugadoras, ya ni Castillo pertenece al club.

Bernal Castillo consiguió un campeonato nacional con Herediano Femenino en 2020.

Bernal no se anda con rodeos y confiesa sin inconvenientes que las salidas se han dado por una serie de circunstancias que cansaron a las jugadoras de más renombre; esto provocó un efecto dominó en el camerino.

“El tema se agudizó cuando yo salí por los convenios que se tenían con las jugadoras, ya que se dio mucha confusión. A mí me llamaron padres de familia para hacerme saber que como el convenio lo habían firmado conmigo en el equipo estaban diciendo que no tenía validez. Pero según me comentó Jafet Soto eso el club lo iba arreglar, pero aún así las de más jerarquía se quisieron ir”, afirmó.

Castillo dijo que hace 26 días él dejó la institución, pero sí pone las manos en el fuego por lo hecho hasta esa fecha y declara que no hay falta de pago, aunque sí aceptó que en el pasado esas situaciones se dieron y eso fue desgastando la relación entre las líderes de la escuadra y la parte administrativa.

De hecho, él mismo medió para que figuras como Tapia, Benavides o Campos no dejaran el club, no obstante las conversaciones y esfuerzos no dieron resultados positivos.

“Cuando se fueron Carol Sánchez y Cristin Granados fue por temas de atrasos de pagos, ya ellas se sintieron incómodas porque se les pagaba unas semanas después del plazo. Yo siento que enfrentarse a esto las fue cansando; otro punto que también afectó al equipo fue cuando se dio mi primera salida de la dirección técnica porque llegó Víctor Mambo Núñez y por las formas el camerino cambió mucho”, explicó.

“Le voy a decir hace poco yo hablé con Tapia (Priscilla) y le dije que no se fuera, pero ella me fue muy sincera y me reveló que estaba muy agotada mentalmente”, agregó.

Un punto que según el timonel también inclinó la balanza para las constantes salidas fue cuando él decidió dar un paso al costado.

El estratega recalcó que su salida no fue un despido, sino más bien un acuerdo con Jafet porque él ante la llegada de Robert Garbanza (Gerencia Deportiva) y Enrico Villegas (Secretaría Técnica) prefirió hacerse a un lado.

“Cuando Jafet anuncia los cambios pues yo quería paz mental, entonces decidí hacerme a un lado. Ahora le puedo decir que aunque yo salí del equipo todavía hoy ayudo a jugadoras para pagar universidades que estaban incluidas en los convenios. Esos fueron compromisos que adquirimos Jafet Soto y Bernal Castillo y por este cuatrimestre vamos a seguir cumpliendo”, contó.

El DT externó que hace poco atendió una solicitud que le hizo una de las futbolistas de mayor proyección del Herediano: Daniela Vallejos, por lo que indirectamente él sigue colaborando con el Team.

Si los atrasos salariales quedaron en el pasado y en Herediano Femenino todo va de acuerdo a lo pactado: ¿Por qué las salidas?

“A hoy puedo decir que se cumplió todo. El equipo está el día en pagos, está al día en tener su camerino, creo que el fenómeno se da por circunstancias más que todo de un manejo de tipo integral, usted sabe que los camerinos y las situaciones hay que saberlas manejar. Ahora les toca a los que están en la dirección ver como tratan lo que tengan que enfrentar”, respondió.

Castillo insistió en que la lealtad hacia él fue lo que hizo que también algunas futbolistas se mantuvieran hasta que él estuvo.

“Para nadie es un secreto que la lealtad de la mujer es más alta que la de los hombres, entonces eso sí pesó en las decisiones de ellas, porque si usted va a Alajuela tiene un alma que las protege como Mercedes, en Saprissa esa persona es Karol Robles; pero ahora yo solo me dedico a compromisos ya adquiridos, por ejemplo, todavía hay cosas mías en la casa club, todavía ayudo a pagar universidades, pero ese tema lo hago porque es mi palabra”, finalizó.

El DT cerró con un mensaje para la afición florense.

“El Herediano Femenino es un equipo competitivo, si usted saca las estadísticas siempre ha estado entre los cuatro mejores. Lo que me duele es que se fueron jugadoras de la columna vertebral, pero le estoy dejando a Herediano 20 jugadoras de proyección. Vea que tan bueno fue el trabajo que hicimos que salimos campeonas en el torneo de alto rendimiento, entonces sin duda queda una estructura envidiable”, concluyó.

Bernal Castillo ahora es el director técnico del plantel de Palmares, pero sigue velando por algunos compromisos que él no dejó abandonados en Herediano. Por su parte, el club de la provincia de las flores es dirigido por Pablo Salazar.

En Herediano la única versión oficial al respecto la dio el gerente deportivo, Robert Garbanzo.

“Hemos hecho una reestructuración después de la renuncia de nuestro técnico (Bernal Castillo), hemos manejado cosas y algunas jugadoras prefirieron salir del club pero no por temas que se han dicho, sino porque ellas creyeron que era la mejor opción. Hemos fortalecido el equipo con muchachas de nuestro alto rendimiento que fue campeón, estamos con una reestructuración pensando en el próximo torneo”, comunicó.