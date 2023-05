¿El futuro de Fidel Escobar está lejos del Deportivo Saprissa?

Los rumores de que el defensor panameño Fidel Escobar se marcha al Junior de Barranquilla Colombia, a pedido del técnico Hernán Darío Gómez, se extendió por diferentes medios de comunicación e incluso se daba casi como un hecho.

Sin embargo, tras conquistar la estrella número 38 y alcanzar el bicampeonato, el defensor canalero habló con la prensa y en forma contundente se refirió sobre su futuro.

“Yo no me voy. Pueden haber muchos rumores que salieron de Panamá y Colombia, pero no me voy. Yo moriré en el Saprissa, me trajeron para ser campeón y ahora soy bicampeón. Estoy muy satisfecho de estar aquí, por lo que solo nos queda disfrutar. No me voy a ningún lado. Hicimos seis meses muy completos y merecíamos el título”, comentó Escobar.

El Comandante reveló que anteriormente tuvo una oferta del balompié peruano, pero se quedó en el cuadro saprissista para ser bicampeón.

“Aquí me quedó con el Monstruo, yo soy morado y no me voy para ningún lado. Puede venir el presidente de ese equipo o el Bolillo a buscarme y yo me voy a quedar en Saprissa. Estoy satisfecho y ahora vamos a disfrutar porque este bicampeonato es gracias a mis compañeros. Creo que la liga tica es muy buena para mí y espero quedarme mucho tiempo”, comentó Escobar.

Por su parte, el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, comentó que es importante la mentalidad del panameño y afirmó que tiene las puertas abiertas en el Saprissa, por lo que espero tenerlo por muchos años más defendiendo los colores morado y blanco. Actualmente Fidel tiene ligamen con el Saprissa hasta el 2025.

“Fidel es un jugadorazo, está comprometido con el Saprissa y eso lo valoramos mucho. Su forma de pensar habla del buen ambiente que hay en la institución, de cómo cuidamos a nuestros jugadores y esperamos poder seguir contando con él por muchos años”, añadió Rojas.