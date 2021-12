El fútbol rinde homenaje a un Leroy Sherrier Lewis que siempre fue genio y figura

Leroy Sherrier Lewis será el dedicado del próximo campeonato nacional. Él falleció el pasado 13 de setiembre. (Abelardo Fonsea)

Empieza la cuenta regresiva para el Clausura 2022 que arrancará el 12 de enero y el torneo será dedicado a un Leroy Sherrier Lewis que en vida siempre fue genio y figura, diciendo las cosas que pensaba de frente, gustándole a quien le gustara y que falleció el pasado 13 de setiembre.

“Sabemos lo que el fútbol fue para papi, el fútbol fue su pasión o una de sus pasiones. Lo que a él siempre le gustó fue ser maestro y pudo catapultar su sueño de ser maestro por medio del fútbol, enseñando, guiando”, reseñó Amoa Sherrier, uno de los hijos de Leroy Sherrier Lewis.

Manifestó que hay varias anécdotas que él dejó y que a veces les contaba, como una que él en lo particular tiene muy presente.

“Papi nos contaba que él llegó a Limón porque era el entrenador más barato en ese momento y no tenía experiencia. Solo tenía una escuela de fútbol en Hatillo, él había hecho un curso con don Iván Mraz y con Hugo Tassara, se le brindó la oportunidad y ya sabemos la gesta que logró con el equipo limonense”, detalló.

Añadió que Leroy siempre les inculcó ser personas con principios y valores.

“De todos los hijos, cada uno sacó un poco de él y una vez yo le pregunté que por qué se metió a tal lugar, porque qué lugar más feo. Nada más se me quedó viendo y me dijo que la gente que acude a ese lugar son los que van al estadio y son los que me daban de comer a mí”.

Esas palabras lo marcaron y dijo que desde que era un niño su papá le demostró su grandeza como ser humano y que a pesar de que salió de cuna de una familia humilde siempre tuvo objetivos claros en la vida.

“Él quería salir de Limón como lo hizo, siendo futbolista primero y luego agente aduanal. Una particularidad con mi papá es que fue árbitro, entrenador, futbolista y dirigente. Yo creo que a nivel mundial muy pocas personas tuvieron ese privilegio”.

Cuando la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) dio trámite a la solicitud de la familia de Leroy Lewis para que fuera el dedicado del próximo torneo, ellos lo tomaron como todo un honor.

“Nos hubiera gustado que él estuviera acá, él entró sin experiencia y demostró en el fútbol y algo que nos llena de orgullo como familia es que en 100 años del fútbol federado de Costa Rica, mi papá está en el top 10 de técnicos con partidos dirigidos. Eso no es cualquiera el que lo logra y aún así teniendo 20 años de estar fuera de la palestra del fútbol costarricense”, detalló.

La reseña

En un artículo publicado en la página de la Unafut por el periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover se recuerda que corría el año de 1980 y la escuadra de Limón deambulaba por la Primera División y esos caribeños siempre acreedores de grandes jugadores no conseguían que el equipo como tal se metiera a la lucha por el título.

A excepción de una única experiencia en 1978 cuando lograron ingresar a la pentagonal final por el título y apostaron entonces por Leroy Lewis, quien tiempo atrás había sido jugador.

Amoa Sherrier, hijo de Lerroy Sherrier Lewis, recibió el homenaje en memoria de su papá. Foto: Prensa Unafut

Bajo su tutela, Limón realiza la mejor temporada de su historia un año después, ganando las tres vueltas de clasificación. La gasolina no alcanzó y cedió finalmente ante un potente equipo Herediano, pero el nombre del estratega se cotizó gracias a su código de orden, juego disciplinado y tremendamente táctico.

“Podría decirse que Lewis fue un técnico nacional que se adelantó en sus lecturas de juego y planificación de partidos”, describió Coto.

En el recuento, describe que ese técnico salió de Limón y tomó otros rumbos en su carrera, llevando la cabeza en banquillos como los de Sagrada Familia en donde se ubicó en un histórico tercer lugar en 1983.

Clasificó a Guanacasteca por primera vez a la lucha por el cetro en 1985 y para 1989 y 1991 llevó al Club Sport Uruguay a jornadas gloriosas con extraordinarios equipos, metiendo a los aurinegros como uno de los mejores cuadros del país.

“En su estancia con la escuadra lechera, Lewis partió a Inglaterra en donde se nutrió y profesionalizó como entrenador con cursos y títulos que lo ubicaron como el primer entrenador nacional Clase A titulado de ese país. Fue entrenador en otros períodos en equipos como San Carlos y Turrialba, además de haber pasado por Alajuelense brevemente en los 80s”, apuntó Coto.

Su última gran gestión con un equipo nacional la realizó con Guanacasteca, club al cual ascendió a la primera división en la temporada 2001-02.

“Sus capacidades fueron medidas y comprobadas en el fútbol beliceño en donde también dejó su nombre escrito en la historia clasificando a esa selección por primera vez a la Copa Oro en 2013 y saliendo campeón posteriormente con el Belmopan Bandits, el equipo más popular de ese país”.

Su fallecimiento hace algunos meses fue un duro golpe para el balompié nacional, persona que fue frontal y decía las cosas como las pensaba.

“Un hombre que dejó su huella imborrable en el fútbol nacional tendrá su homenaje, reconocimiento y dedicatoria en el próximo certamen de Clausura 2022 de la Liga Promerica, más que merecido: Leroy Sherrier Lewis”.

El dedicado del Clausura 2022

Nombre: Leroy Delano Sherrier Lewis.

Clubes como técnico en Primera División: Limón, Sagrada Familia, Carmelita, San Carlos, Turrialba, Uruguay, Alajuelense, Municipal Puntarenas y Guanacasteca.

Rendimiento en Primera: 464 juegos dirigidos; 158 victorias, 138 empates y 168 derrotas.

Debut como técnico en Primera: 13/04/1980. Limón 3 Cartaginés 2.

Mejores puestos en Primera: Subcampeón con Limón en 1981, tercero con Sagrada Familia en 1983, quinto con Guanacasteca en 1986 y tercero con Uruguay en 1989.

– Técnico con más juegos dirigidos en Primera con Sagrada Familia: 78.

– Técnico con más victorias con Sagrada Familia en Primera: 30.

– Técnico con más victorias con Club Sport Uruguay en Primera: 34.

Juegos dirigidos con clubes ticos a nivel internacional: 20 juegos; 10 victorias, 7 empates y 3 derrotas.

– Clubes ticos dirigidos en juegos internacionales: Limón, Sagrada Familia, Uruguay, Alajuelense, Municipal Puntarenas y Guanacasteca.

En la Liga de Ascenso consiguió el título con Guanacasteca en 2002. Además alcanzó un título de liga con Belmopan Bandits de Belice en 2014. Fue seleccionador de Belice, obteniendo la clasificación para la Copa de Oro en 2013.

* Datos estadísticos: Gerardo Coto Cover.