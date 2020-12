“Por ejemplo, si se trata de algunos clubes que tengan algún tipo de contagio, va a depender de cuántos clubes, de cuántos jugadores. Hay algunos clubes que ya tienen su mayoría de planilla que han sido contagiados y hay un periodo de inmunidad de tres a seis meses. Hay cuatro clubes que no han dado positivo en su mayoría. Si fuera una situación catastrófica, que esperemos que no se dé, las normas de competición nos permiten el plan B. No le puedo decir cuál sería, porque va a depender de las circunstancias, pero reglamentariamente está previsto”, detalló.