“Ver si existen sanciones para los equipos que no cumplan porque no está en el reglamento previsto los testeos masivos, porque es una directriz que no se ha recibido del Ministerio de Salud, ni del Ministerio del Deporte. Aún así, tendríamos competencia para hacerlo por un tema de salud pública. Tenemos que valorar aspectos de carácter económico para los clubes y de logística, porque no es de la noche a la mañana”, citó el jerarca de la Unafut.