“Gracias a Dios todo salió bien. Uno trabaja semana a semana para ser titular. El profe (Giacone) me había dicho que en cualquier momento me podía tocar, por lo que debía estar bien preparado. Por dicha las cosas se me dieron de la mejor manera y hasta pude anotar”, comentó Rodríguez, quien prácticamente debió esperar un torneo regular completo para cumplir su anhelo.