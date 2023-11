El extraño caso del joven mundialista de Costa Rica que aún no encuentra su lugar para brillar

Su carrera despegó de la forma en que muchos jóvenes sueñan: debutó a los 19 años, se convirtió en figura en un equipo humilde como el Santos, a los 23 firmó con un club tradicional como el Herediano y a los 24 lo convocaron para un Mundial Mayor con la Selección de Costa Rica.

Douglas López (izquierda) llegó al Cartaginés para el Torneo de Apertura 2023 y como pedido de Paulo César Wanchope. Sin embargo, luego de la eliminación ante Alajuelense, en la Copa Centroamericana, perdió su lugar como titular. (JOHN DURAN)

El siguiente paso para Douglas López era ser legionario o, como mínimo, brillar con más intensidad en el torneo tico. Sin embargo, por extraño que parezca, nada de esto ocurrió y luego de no sumar minutos en Qatar 2022, prácticamente desapareció en el Team.

Los florenses hasta lo dejaron libre para que firmara con Cartaginés a mediados del 2023. Con Paulo César Wanchope como entrenador, no le faltaron oportunidades, al punto de acumular 18 partidos como titular de 20 posibles en el presente semestre, hasta que Chope salió del conjunto brumoso.

No obstante, aún no muestra el nivel que se espera de un mundialista. Incluso, con la llegada de Mauricio Wright al banquillo, perdió protagonismo y apenas estuvo en tres de siete compromisos. Es más, únicamente disputó 72 minutos de 660 con Wright y no ha vuelto a ser titular.

Su caso es sumamente llamativo y es que con los guapileños mostró un nivel que hizo que se le catalogara como un volante distinto; de esos que cortan, dan juego y llegan al área rival.

De momento, la afición blanquiazul espera por esta versión, pero poco a poco pierde la paciencia y los fanáticos muestran su descontento con el mediocampista en redes sociales y en el Fello Meza. El futbolista considera que no lo hace del todo mal.

“Siempre se puede dar más. He venido jugando bien, me enfoco en mí y no en lo que diga la gente. Si le doy bola a los comentarios de las personas no voy a seguir luchando. Prefiero dejar lo que dicen de lado y enfocarme en mi fútbol. Me falta explotar más, pero eso lo dan los partidos”.

Mauricio Wright presiona por ver al mejor Douglas López

Mauricio Wright no ha tirado la toalla con Douglas López, pues considera que tiene a un futbolista diferente, que aún está a tiempo para convencer en el Cartaginés y tomar un rol protagónico.

El entrenador desea revitalizar el desempeño de López y, por lo tanto, lo presiona para que muestre liderazgo y dé un salto a nivel físico y de calidad, acorde a una figura que tiene un Mundial Mayor en su historial.

Wright le ha otorgado más minutos en los últimos dos juegos (19 frente al Comunicaciones de Guatemala y 24 ante Liberia). Para mala fortuna del jugador, fue uno de los que falló en la tanda de penales contra los guatemaltecos, lo que aumentó la presión. Aun así, el estratega confía en él.

“Debe trasladar su experiencia al camerino y, poco a poco, asumir el rol de líder. Los jugadores deben hablar en la cancha, ahí es donde deben demostrar que están capacitados para estar en el Cartaginés. Douglas está captando la idea que queremos, sobre todo en la intensidad”, destacó el entrenador.

Douglas tiene en sus manos la oportunidad de revancha y aún le quedan cuatro fechas de la etapa regular del Apertura 2023 y muy posiblemente la fase final, para convencer a quienes lo critican.