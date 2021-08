El extenuante kilometraje que recorren los clubes ticos en un torneo

Ni los mismos clubes de la Primera División tienen claro cuánta distancia acumulan en traslados en un torneo; la dinámica de subirse en un autobús y pasar muchas horas en carretera para llegar a un partido se les hizo costumbre.

Sin embargo, al conocer las cifras reales muchos se sorprenden por el extenuante kilometraje que registran.

Incluso, hay tres planteles que en un solo campeonato viajan en total casi el equivalente a ir y volver por tierra desde el Aeropuerto Juan Santamaría hasta el Benito Juárez, de la Ciudad de México (5.142 kilómetros). Estos tres son: Jicaral, Guanacasteca y Pérez Zeledón.

Por mucho, jicaraleños, guanacastecos y generaleños son los que lideran la tabla en un ejercicio que realizó La Nación, con ayuda de Google Maps, para determinar la distancia ida y vuelta que suma cada institución en los 11 compromisos que disputan como visitantes. VEA: Infográfico con todos los detalles abajo.

Si bien, Costa Rica es un país pequeño, los tres que están a la cabeza en este listado superan los 4.000 km en un solo certamen.

Esto sin tomar en cuenta la cantidad de tiempo que les consume ir a cada escenario, que en realidad es intangible y muy variable, principalmente por condiciones de presas, lluvias o hasta derrumbes que pueden transformar el ir de un punto a otro en una verdadera travesía.

Sin ser culpa de nadie, hay ciertas ventajas geográficas para algunos, principalmente los del Gran Área Metropolitana, quienes apenas si llegan a los 2.000 km en los cuatro meses de competencia. Mientras que los de la Península registrarán al final de la fase regular 4.964 en todos sus traslados, la ADG 4.502 y Pérez 4.304.

El traslado a Jicaral es uno de los más complejos para todos los equipos de la Primera División. Salvo la ADG, el resto recorren más de 400 km ida y vuelta para jugar en este destino. (Rafael Pacheco Granados)

A esto hay que sumar que las diferencias económicas hacen que en ocasiones se viaja de un sitio a otro el mismo día, pese a que tome más de cinco horas llegar y con 250 km o 300 km solo la ida.

“Lo de los traslados es bastante duro en todo sentido, tanto en el cansancio de los jugadores, como en el tema económico. Por ejemplo: el sábado que jugamos en Guápiles el partido terminó a las 8 p. m., mientras cenamos eran casi las 9 p. m., llegamos a Nicoya como a las 2 a. m. y el martes nos tocaba medirnos a la Liga.

“En lo financiero, pues ni qué decir, porque solo el bus para ir a la capital nos sale en ¢450.000 - ¢500.000, porque no tenemos convenio, sino una empresa amiga que nos cobra menos”, dijo Yosimar Arias, gerente deportivo de los recién ascendidos.

Sentir similar al de Roy Barrantes, presidente de Jicaral, quien recalcó que tuvieron que comprar un bus que cumpliera con todas las comodidades y además, siempre se movilizan el día previo al choque para dar más descanso a sus jugadores.

“Todos los partidos son lejos y no ponemos excusas, como lo hace la mayoría de equipos en Costa Rica. Eso sí, la realidad es que sí hay un desgaste mayor para nosotros y más en este torneo donde se juega cada 48 horas y no hay tiempo de recuperación.

Jicaral es el único equipo en Costa Rica que tiene bus propio que le pertenece al equipo, pero aún así, la inversión de los traslados es alta, ronda el millón o ¢1,5 millones″.

Para citar otro ejemplo, el traslado más lejano en todo el campeonato es justamente del estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña al Municipal de Pérez Zeledón, con un total de 676 km ida y vuelta.

Mientras que el más corto es de 5,2 km, entre el Ernesto Rohrmoser (Sporting FC) y el Nacional en La Sabana, reducto que se tomó para el ejercicio como casa de Herediano, ya que este club no tiene a disposición el Rosabal Cordero y cambia constantemente de sede.

Casualmente los florenses están de últimos en la tabla, con 1.696,2 acumulados (saliendo siempre del Rosabal). Saprissa ocupa el lugar 10 (1.794,6 km), Alajuelense el ocho (1.910) y Cartaginés el sexto (2.182km). Todos estos números son contemplando salidas de sus reductos o en el caso de la Liga del Centro de Alto Rendimiento (CAR), y valorando también el regreso.

Mucho más desgaste

En medio de un Torneo de Apertura 2021 donde muchas son las voces que critican el trajín de jugar partidos tan seguidos (fines de semana y mitad de semana), con 48 horas entre un duelo y otro y con compromisos de la Selección Nacional de por medio, los traslados suman más desgaste.

“Al tema de las distancias que se recorre hay que abonarle la situación del calendario y el jugar tan seguido. Aunado a esto, que toque participar en Concacaf y que también se tengan convocados a la Selección... Los equipos que no tengan las facilidades como sí las tiene la Liga, como concentraciones, confort del bus, suplementos en el CAR, nutrición, comidas y canchas, pues todo repercute”, dijo Juan Carlos Herrera, preparador físico de Alajuelense.

Herrera es claro en que los que deben trasladarse un mismo día a un destino de 300 kilómetros o más están en desventaja, porque el rendimiento en lo físico no es el idóneo.

Pese a que se piense que no es mucha distancia, el futbolista lo afecta y más porque no se contempla que siempre se regresa luego de los partidos, a altas horas de la noche.

“En un viaje de cuatro horas o más, en donde no se controla bien el horario de comidas, se está en una posición que no es la idónea, no hay una buena hidratación y se está incómodo de la espalda y las rodillas, todo está mal para el jugador de alto rendimiento. Si no se come, se descansa y se duerme bien, no se rinde de la mejor manera”, agregó el especialista.

Algunos planteles han probado con traslados vía aérea, pero esto no es lo usual y en realidad se ve como algo atípico en un país pequeño, pero en el que se ocupan muchas horas para llegar a los destinos.