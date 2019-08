“Cuando fui a Costa Rica me llevaban para ser goleador, era el tercer goleador del mundo. Arriba mío solo estaban Messi y Cristiano, con ese cartel llegué a Saprissa. En mi regreso he tenido buen paso en Bolivia, siempre he peleado el título de goleo y no me ha dio mal, sigo vigente pese a la edad y lo importante es que me siento bien, con muchas ganas de seguir anotando. De los últimos cinco campeonatos que he jugado, en cuatro quedé de goleador”, expresó.