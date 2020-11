“El tema mío de las lesiones fue un factor muy importante, muchas veces jugaba con dolor y lo podía soportar, pero ya no lo estaba disfrutando, en el partido estaba pensando cómo amagar para que no me doliera la rodilla, no pensaba cómo divertirme, sino como protegerme, muchas veces jugué así, pero estaba fatigado mentalmente, no quería seguir con eso”, explicó.