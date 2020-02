“Es una presión que yo no había manejado antes, es una presión que la manejé de una forma singular porque me gusta ganar, pero yo sé que si no le doy títulos a la institución, no voy a estar aquí en algunos días. Es parte de la madurez deportiva que tenemos que asumir. Al final el fútbol es de resultados, la presión es diferente y hay que saberla manejar”, comentó Bernal Castillo, técnico del Herediano femenino.