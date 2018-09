“En ese momento y con el dolor que sentía solo miré al cielo y le pedí fuerzas a Dios y a mi hija que está allá. La afición me dio fuerza, el entrenador (Víctor Abelenda) decía que me levantara, pero lo que me motivó más fue cuando escuché a los jugadores de Jicaral decirme: ‘sos un cagón, estás perdiendo tiempo’. Eso me tocó y decidí levantarme”, contó.