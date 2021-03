“Es una injusticia que no nos den permiso.¿A mí con 52 años quién me da trabajo? Nos están matando de depresión. El 21 de marzo tenemos una manifestación con los chinameros porque esto no puede seguir así. Vea que si no nos quieren reactivar está bien, pero que no nos cobren las deudas... Si esto sigue yo también voy a perder mi casa de Orotina”, añadió.