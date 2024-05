El dolor de la primera expulsión: Kevin Chamorro recordó la amarga noche en la final

El 22 de mayo de 2024, es una fecha grabada a fuego en la memoria de Kevin Chamorro. El arquero del Deportivo Saprissa vivió una noche para el olvido en la final ante Alajuelense, al ser expulsado por primera vez en su carrera. La amargura se intensificó al tratarse de un partido tan importante.

“Llegué a casa y no pude dormir. Al día siguiente, al recordar lo sucedido, me invadía la cólera. Le pedí a Ricardo Arguedas, asistente del equipo, el video del partido y comprobé que la jugada no ameritaba la roja”, rememora Chamorro sobre la acción en la que salió de su área y cometió una dura falta sobre Ian Lawrence, lateral de Alajuelense.

Juan Gabriel Calderón, árbitro del encuentro, no dudó en mostrarle la segunda amarilla y, de inmediato, la roja. La primera amarilla la había recibido minutos antes por no sacar rápido de meta, una acción que Calderón consideró como pérdida de tiempo.

“La primera amarilla me dejó un gran sinsabor,” confesó Chamorro. “En Saprissa, otros porteros pierden tiempo sin repercusiones. Esperé la señal del árbitro, que me indicara si podía jugar o si sonaría el silbato. No lo hizo y me amonestó. Luego se dio lo de mi salida”, recordó el arquero.

Chamorro conversó con entrenadores de porteros cercanos a él y coincidieron en que la búsqueda de la excelencia puede llevar a situaciones como la que le costó la expulsión.

El guardameta también recuerda que durante el primer partido de la final, Mariano Torres, capitán del Saprissa, le pidió al árbitro que no los condicionara, ya que en otras finales habían sufrido la expulsión de algún compañero.

A pesar de la rabia inicial, Kevin Chamorro no se sumergió en el dolor y pronto levantó la cabeza.

“Lo asimilé rápido porque soy muy creyente. El tiempo y los planes de Dios son perfectos. Fue un momento difícil, ningún jugador quiere perderse una final, pero lo dejé en sus manos. Quizás permitió que esto pasara para librarme de alguna lesión”, reflexionó.

Los metros que Kevin Chamorro, arquero del Deportivo Saprissa, caminó hacia el vestuario, tras ser expulsado en el Estadio Alejandro Morera Soto, se le hicieron eternos. (Jose Cordero)

El arquero, quien jugó prácticamente todo el campeonato, solo se perdió la fecha seis y los dos encuentros de la final. No guarda rencor por lo sucedido.

“No jugué lo mejor, en la final, pero estaba para Esteban Alvarado y él lo hizo muy bien”, aseguró.

Kevin Chamorro suma cuatro títulos de campeonato consecutivos con los morados. Al hablar del tetracampeonato, destacó que es una palabra que se dice fácil, pero que ha implicado una gran lucha. Ha vivido alegrías, tristezas y derramó lágrimas en el camino.

Para él, su familia es su pilar fundamental. Su esposa, su hijo, sus padres y su hermano son quienes le dan la fuerza día a día. Cuando algo sucede, son los primeros en llamarlo y darle palabras de aliento.

“Recuerdo que una vez mi papá me dijo: ‘Si vas a Saprissa, puede ser tu tumba o tu trampolín’. Vine con la mentalidad de hacer historia”, señaló Kevin.

Tras finalizar el campeonato, Chamorro no tuvo descanso. De inmediato se enfocó en la Selección Nacional, donde espera seguir con la confianza del técnico y asumir la titularidad.