“Hay un ambiente ameno, donde el dolor de uno es el dolor de todos y sería difícil salir, pero si la opción es buena para mí, para mi familia, que es lo más importante para mí, y que obviamente el club también gane, porque me ha dado mucho durante cinco años, me ha abierto las puertas, nunca me las ha cerrado, me ha dado de comer a mí y a mi familia y no puedo ser malagradecido en ese sentido”, recalcó.