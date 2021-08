El diagnóstico de los males de Alajuelense oculto en las palabras de Luis Marín

Luis Marín Luis Marín considera que debe hacer un trabajo mental importante con los jugadores de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

A Luis Marín le toca rediseñar a Alajuelense para sacar al equipo del bache en el que se encuentra.

Partiendo de sus propias palabras, podría decirse que el técnico rojinegro tratará de poner en marcha una reingeniería para buscar una mejora sustancial en rendimientos individuales, que de lograrlo, deben repercutir de manera directa en lo colectivo.

La derrota contra Santos por 2-1 le permitió un diagnóstico de los males de Alajuelense que se puede leer entrelínea.

No es que la Liga no juega a nada, porque en Guápiles generó 15 opciones de gol y solo convirtió una con Johan Venegas. El equipo no está fino en el último cuarto de cancha y no solo porque Marcel Hernández no se encuentre tan enchufado como cuando llegó, sino también porque se nota la precipitación de varios, como ocurre con Alonso Martínez.

Marín mejor que nadie sabe que los equipos se ordenan de atrás para adelante y la defensa rojinegra requiere de mucho trabajo, no solo en acciones de táctica fija.

Los errores en salida hoy también matan a la Liga, porque ya es recurrente que esos fallos terminan en goles del rival.

“Cuando hacemos algo mal, nos la cobran. El primer gol fue una mala salida, la perdimos; de media distancia fue un golazo. En el segundo gol, igual: una mala salida y nos hacen el gol y viene el penal. Eso descontrola al equipo, por supuesto y ahí hubo un desfase de algunos minutos, pero tuvimos muchas llegadas”, analizó Marín.



— “Hemos llegado con diferentes circunstancias que pasan los muchachos y que afectan la parte grupal”, Luis Marín.

De cierto modo, eso esperanza a los rojinegros y le indica a Marín que el trabajo de corrección no solo le toca en cancha.

“En el primer tiempo tuvimos opciones muy claras y por un poquito de ansiedad que se está manifestando en los muchachos, no las supimos concretar; ese último pase, ese último centro que nos afectó”, destacó el timonel.

A partir de eso, llega a la conclusión de que “tenemos que trabajar en la parte mental para que los muchachos se tranquilicen un poco y sepan que la única forma de salir de esto es confiando cada uno en sus capacidades”.

Casos puntuales

Bernald Alfaro y José Miguel Cubero. Dentro del rediseño que Marín planea en Alajuelense, vuelve la figura de un contención.

Esa es una buena noticia para Alfaro y Cubero. Pareciera un hecho que ahora tendrán más participación, porque él quiere una media cancha con mayor equilibrio.

“Bernald puede hacer esa función junto con Cubero. Como íbamos perdiendo prácticamente siempre contra Santos, el partido nos llevó a que mantuviéramos a Bernald porque nos da buena salida, distribución de la pelota y tal vez en ese momento por ir perdiendo necesitábamos más eso que otra característica (la marca de Cubero)”, detalló.

Bryan Ruiz. En el primer partido a cargo de Marín, el capitán rojinegro fue suplente.

Sin embargo, él dejó entrever que no siempre será así.

“Nosotros lo visualizamos en una función diferente, en una posición un poquito más adelante. Bryan estará regularmente jugando. Este miércoles le tocó estar en la banca, pero por supuesto que es un jugador muy importante para nosotros y que estará en rotación con los otros muchachos en la parte ofensiva”, confesó el técnico.

Su pensamiento es que el ‘10′ de la Liga puede jugar detrás del punta, porque distribuye bien el balón, considera que es un jugador que tiene gol y llega bien de atrás.

Giancarlo González. Marín deja ver que está en recuperación y cree que podrá ayudarle mucho a Alajuelense.

“Él está tomando ritmo de a poco, él ha tenido un año de poco fútbol y eso de alguna manera afecta. Lo he visto mejorando y será muy importante”.

Ian Smith. El lateral derecho es el primer futbolista en admitir que las cosas no le han salido como quería, porque después del fallo en la Supercopa (el balón que entregó mal en defensa y terminó en gol) quedó muy golpeado.

Desde entonces no volvió a estar en lista y más que decisión técnica o castigo es que le están dando un espacio para que se reponga.

“Hemos conversado con él, vamos a tratar de rescatarlo. El muchacho pasó unos días con una situación, pues sí, que no estaba bien anímicamente, mentalmente. Nuestra misión ahorita es empezar de cero con todos. La ilusión es poder rescatarlo, sabemos que es un jugador que tiene muy buenas condiciones”, destacó Marín.

Fernán Faerron. Después de purgar la sanción de tres partidos que arrastraba de la semifinal, el defensor volvió a una convocatoria, estuvo en la suplencia, pero no jugó.

“Empezamos de cero con él, hemos conversado con él y es un muchacho de muy buena proyección y ojalá nos aporte como le ha aportado a la Liga cuando ha estado en la cancha. Ya hemos conversado con todos y las cosas están muy claras”.

Barlon Sequeira. El extremo derecho también ha sido muy señalado por su rendimiento y al igual que lo hizo Andrés Carevic el sábado, Marín lo alineó como lateral.

Más que improvisación, los dos técnicos recurrieron a él en ese puesto por necesidad ante una emergencia.

“Lo de Barlon es claro que dentro de la plantilla no tenemos ahorita un lateral derecho por las múltiples circunstancias que se han dado, como las lesiones de José Andrés Salvatierra y lo de Ian Smith. El único que puede cumplir por características es él”, mencionó Marín.

Indicó que están analizando si pueden tener otra opción para los partidos que vienen, que podría ser usar a Faerron por la banda, o probar al juvenil Joshua Espinoza.

En cuanto a Barlon, Marín reiteró: “No es la posición de él, por supuesto y eso está claro. Por eso esperamos rescatar a Ian y que Salvatierra esté pronto con nosotros”.

Alonso Martínez. Después de que acudió a la Copa Oro con la Selección Nacional y que hizo un misterioso viaje relámpago a Estados Unidos que tiene relación directa con lo que será su futuro después de diciembre, le ocurre lo mismo que a la mayoría de sus compañeros: no se ve en el nivel de antes.

“Lo de Alonso es lo mismo, estamos en un proceso de que llegamos a la institución con diferentes circunstancias que están pasando varios muchachos individualmente, que eso por supuesto perjudica la parte grupal, pero que para eso estamos aquí. Vamos a salir adelante. Muy confiados de que sí lo lograremos al final”, reseñó Marín.

Así, sin mencionarlo explícitamente, el discurso de Marín muestra un diagnóstico que fue acompañado varias veces de la palabra “recuperarlo”: necesita rescatar individualmente a muchos jugadores, para ver resultados en lo colectivo.

