“Un día el señor Allan Cruz y Jimmy Marín se van para la playa después de un partido, al siguiente día nos citan a entrenar en la tarde y diay, no llegaban. Los cálculos les salieron mal a los dos, se toparon presa de vuelta y nada. Al rato me llaman a mí diciendo que qué hacían, que se iban a enojar en Heredia, entonces que iban a decir que chocaron. En eso se me ocurre decirles, busquen ahí en Ruta Urbana donde hay un choque y digan que andaban por unos tacos y que no van a llegar nunca”; confesó entre risas Azofeifa.