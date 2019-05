No hay forma, lo sé, de separar a Wálter Centeno del “Rey Paté". Digamos, tan solo para efectos de esta columna, que el Rey Paté es el ídolo, obligado a no defraudar, llamado a marcar diferencia, imponer un estilo, convertir el fútbol en arte, deleitar con el toque y toque, el fan de sí mismo, discípulo a la distancia del Pep Guardiola, el que tiene prohibido no ser especial. El idealista incomprendido. Wálter Centeno, en cambio, es todo lo demás: el técnico de Saprissa, talentoso aunque novato en disputas de títulos, ambicioso, trabajador, con un inagotable deseo de triunfo y superación.