“Desde que la época que jugábamos con él se sabía que el trabajo de nosotros era hacérsela llegar, desde esa época era un goleador importante. Tiene cabaceo, remate fuerte y con una potencia espectacular. La constancia es porque cuando uno se acostumbra a hacer goles, eso no se le quita. Álvaro cuando no anota sale molesto, esos jugadores ya no hay”, recalcó La Bala.