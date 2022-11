El Deportivo Saprissa confirma que tiene ofertas por Álvaro Zamora

Álvaro Zamora podría convertirse en la próxima exportación de Saprissa. Los morados manejan opciones de clubes que están interesados en los servicios del joven mediocampista.

Con solo 20 partidos en Primera División con Saprissa, Zamora se convirtió en la joya más preciada del club, sobre todo al lograr el llamado a la Selección y conseguir un cupo entre los 26 futbolistas que participarán con Costa Rica en el Mundial Qatar 2022.

Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa, le confirmó a La Nación que varios clubes ya lo contactaron porque desean saber en qué condiciones se encuentra Zamora con el cuadro morado.

“Hay clubes que nos han preguntado por Álvaro Zamora. Preguntó un equipo de los países nórdicos que juega competición europea y nos ha consultado algún equipo de Bélgica y de la MLS. Por Zamora hay interés fuerte, incluso hay conversaciones con estos equipos”, confesó Ángel Catalina.

El gerente saprissista prefirió no revelar los nombres de los equipos que lo contactaron, pero manifestó que también hay posibilidades con Youstin Salas, otro de los saprissistas en la Selección, pero las opciones fuertes de momento están del lado de Zamora.

¿Tienen la expectativa de vender a Álvaro Zamora y a Youstin Salas luego de la participación en el Mundial?

Sobre expectativas no me gusta hablar mucho, me agrada trabajar sobre la realidad y el presente. Estamos contentos con que estén en la lista del Mundial, los dos hicieron un gran trabajo y otros compañeros también estuvieron en un gran nivel, pero por circunstancias, respetamos la decisión del seleccionador y vamos a muerte con lo que él decida. Estamos contentos con que vayan al Mundial y le aporten a la Selección.

¿Pero a Saprissa le gustaría venderlos?

Eso no se lo voy a negar, Dios quiera que hagan un buen Mundial y evidentemente por el club y por ellos que puedan salir, pero no es que yo diga, tienen qué salir, deben ser vendidos. La idea es que vayan y aporten a la Selección y ojalá que hagan un buen torneo y si luego se da, por ellos principalmente ojalá se diera y puedan salir al exterior. El Mundial es la vitrina más grande del mundo.

Revelación Copiado!

De la mano de Jeaustin Campos, Álvaro Zamora tuvo la oportunidad en el Torneo de Apertura, donde se ganó un lugar en Saprissa, se consolidó como titular y dio el salto a la Selección Nacional. En este torneo, Zamora disputó 18 compromisos con Saprissa.

Por su parte, Youstin Salas, quien jugó 21 partidos en el torneo, fue uno de los cinco refuerzos del club para la temporada y desde su llegada se ganó la titularidad. Empezó en su puesto como volante recuperador, pero ante la falta de un lateral izquierdo, Jeaustin Campos debió hacer unos movimientos para solventar la falencia en el sector izquierdo y esto incluyó a Salas.

Salas pasó a ser lateral derecho. Ricardo Blanco jugó por el sector izquierdo y la contención quedó en poder de David Guzmán.

Youstin dio la talla como lateral y pese a que tenía cerca de un año de no integrar la Tricolor, no fue convocado al partido de repechaje contra Nueva Zelanda el 14 de junio, nunca bajó los brazos, logró un buen rendimiento en el certamen, se tuvo fe y logró meterse entre los 26 llamados por Luis Fernando Suárez para jugar la Copa del Mundo.