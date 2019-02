En los casi 17 años que tengo de jugar como profesional me desempeñe en dos o tres de contención, principalmente en Brujas y en Carmelita. En las ligas menores me pasó también, que quedaba entre los goleadores, me daban los penales, iba preparado para definir y me sentía seguro. Desde pequeño me gustaba hacer goles y me llamaba la atención. Sin embargo, siempre fui defensa central.