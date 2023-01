El criterio futbolístico de Jeaustin Campos del por qué no juega Christian Bolaños

Pregúntenme de fútbol, dijo Jeaustin Campos luego del partido del domingo pasado ante Guadalupe y en ese sentido, quedó la duda alrededor de Christian Bolaños, por qué futbolísticamente no es tomado en cuenta por el entrenador de Saprissa.

Este miércoles ante Puntarenas, Bolaños no estuvo ni en la banca, observó el juego desde el túnel de salida del vestuario a la cancha. Ahí se asomaba Christian, mientras en el terreno de juego, sus compañeros no dejaban dudas sobre la superioridad frente a los chuchequeros.

Después del triunfo 3 por 0 contra los porteños, a Jeaustin Campos se le consultó por qué en términos futbolísticos no juega Christian Bolaños.

“Nosotros jugamos un 1-5-3-2 con dos volantes mixtos, con dos delanteros, con laterales que suben y bajan. Hemos tenido relevos impresionantes. El manejo de los delanteros, de los tres volantes, los laterales que manejan las coberturas”.

“Hemos tenido muchas más oportunidades de anotar en una presión tras pérdida que en automatizaciones que las trabajamos en un 70% del trabajo táctico. Yo creo que el equipo a como terminó siendo campeón, así inició. Si futbolísticamente hablamos, yo creo que ha sido un trabajo muy bueno”, respondió Campos.

Aunque no lo dijo, por sus palabras se desprende que repite la fórmula que le dio éxito, que lo llevó al título en el Apertura y ahí no estaba Christian y si las cosas le salen bien, no tiene por qué variar.

Con la victoria ante Puntarenas, Saprissa tiene tres triunfos al hilo, es el líder del torneo, no ha recibido anotaciones y acumula 16 triunfos en los últimos 20 partidos.

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, dijo que ante Puntarenas, su equipo confirmó el buen juego y ritmo que ha tenido. (Jose Cordero)

“El equipo fue solvente y confirmamos el buen juego y ritmo que hemos tenido. Ha sido una fórmula que hemos hablado. Esta racha empezó desde el sexto partido del torneo anterior. Esto no es nuevo, pero en Saprissa hablamos de disciplina, esfuerzo, trabajo, talento y pasión”, expresó Campos.

Jeaustin usted le dio minutos a Marvin Angulo. ¿Fue este el último partido de Angulo con Saprissa?

“A mí no me ha llegado ninguna información de nada. Hoy (ayer) estuvo en la nómina porque lo ha merecido, es un tipo que viene a trabajar, es callado, intenta hacerlo de buena manera. El torneo anterior estuvo rezagado en cuanto a minutos, pero ha venido trabajando bastante bien”.