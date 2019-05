“Yo no juego, estoy en una liga que no manejaba al 100%, es diferente a la Primera División por los jugadores, el tipo de fútbol, climas y demás, entonces ha sido un aprendizaje también para mí. Ahora vemos (la final) como un partido más. Los muchachos se comprometieron a 11 finales, hemos superado siete, vamos partido a partido y lo importante no es el récord, sino la experiencia que uno pueda aportar, no solo desde el punto de vista futbolístico, sino también desde el mental”.