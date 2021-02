No estuvieron en la convocatoria Leonel Moreira, Daniel Arreola, Fernán Faerron y el propio López. Otros hombres regularmente titulares fueron al banquillo, pero en el caso de Ruiz, el capitán rojinegro no solo fue titular, sino que jugó el partido completo, en una visita complicada, porque jugar en ese calor no es fácil.