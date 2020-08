Ante eso, Alvarado expresó: “La mayoría de jugadoras de la Liga nos conocen, hemos sido compañeras de Selección y me parece que a Saprissa lo que le hacía falta era un poquito de experiencia, porque tiene jugadoras muy buenas jóvenes y necesitan esta parte para seguir aprendiendo. Este clásico va a ser bueno. Dani y yo tenemos mucho tiempo sin jugar y no es lo mismo entrenar solas que hacerlo con el grupo completo. Tenemos una gran responsabilidad, pero tenemos ratillo de no jugar”.