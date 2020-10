“Todo eso se le advirtió a Concacaf con tiempo. Sin embargo, el protocolo de ellos no ha sido corregido y cuenta con ese tipo de irregularidades. Entonces para ellos, si la PCR está positiva, automáticamente te dicen que el jugador no puede competir, cuando no es así. Vuelvo e insisto, la PCR va a continuar positiva en los casos que pasaron la enfermedad por algunas semanas más, inclusive, se habla de hasta tres meses”.